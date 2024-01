Kuriózní nehoda u Hanušovic: Auta skončila v řece!

Kvůli nehodě dvou osobních automobilů byla dnes odpoledne u Hanušovic na Šumpersku uzavřena silnice 466 vedoucí do Starého Města. Při nehodě se auta převrátila do řeky Moravy, zraněni jsou dva lidé. ČTK to dnes sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Hasiči havarovaná vozidla vyprostili a silnice byla zhruba v 15:00 zprovozněna. Okolnosti dopravní nehody vyšetřuje policie