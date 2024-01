Tragédie na palubě letadla: Stevard zkolaboval a zemřel před očima cestujících

V horor se změnil let, který vypravovaly britské aerolinky. Letadlo mířilo 30. prosince z Londýna do Hongkongu. Ovšem ve chvíli, kdy se letadlo připravovalo k odletu, zkolaboval jeden ze členů posádky. Dvaapadesátiletý stevard zemřel přímo před očima cestujících.

Cestující letu BA31 se chystali přivítat nový rok v Hongkongu. Let společnosti British Airways měl odletět vpodvečer 30. prosince a v Hongkongu měl přistát o patnáct hodin později. Nicméně těsně před odletem došlo k tragédii. Letadlo se již připravovalo k odletu, když jeden ze členů palubní posádky zkolaboval v kuchyňce.

Kapitán okamžitě přivolal lékaře a jeden z cestujících mu poskytl první pomoc. Ovšem dvaapadesátiletého stevarda se nepodařilo zachránit. Jak uvádí britský deník The Sun, let byl zrušen a cestující byli přebookováni na let na následující den.

Jen o pár dnů dříve, 23. prosince, se odehrála podobná tragédie ve Spojených státech. Jeden ze stevardů, kterému bylo rovněž dvaapadesát let, nedorazil do práce. Jeho kolegové kontaktovali příslušné úřady. Muž byl nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji.