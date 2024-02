Nejnebezpečnější letiště světa leží pod Mount Everestem: Krátká dráha a nepředvídatelné počasí mají desítky obětí!

Nepálské letiště Tenzin-Hillary je označováno za nejnebezpečnější letiště světa. DošLo na něm k mnoha nehodám, přičemž některé z nich měly tragický konec. V roce 2019 tam při neštěstí zemřeli tři lidé poté, co letadlo narazilo do helikoptéry. Vydávají se na něj zejména dobrodruzi, kteří chtějí zdolat Mount Everest. Přistávací plocha má totiž praktickou polohu a funguje jako vstupní brána do základního tábora nejvyšší hory světa.