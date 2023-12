Richard (†25) zemřel cestou na fotbal: Rodinu čekají nejsmutnější Vánoce bez táty!

Byl začátek srpna, když se dva kamarádi Michal (†23) a Richard (†25) vydali na fotbalový turnaj do Špačinců nedaleko Trnavy. Na zápas ale nedorazili. Po cestě se čelně srazili s protijedoucím vozem a oba na místě zemřeli.

Richard, který působil jako fotbalista za TJ Družstevník Špačince, po sobě zanechal zdrcenou rodinu. Manželka Simona (23) pro Nový Čas přiznala, že spolu s čtyřletým Tobiasem a dvouletou Ninou je čekají ty nejsmutnější svátky. „Vánoce u nás budou smutné. Riška neuvidí děti, jak si rozbalují dárky. Letos to pro nás bude nesmírně obtížné. Budou to doposud ty nejtěžší svátky,“ svěřila se mladá vdova.

Deníku popsala i to, že Richard byl tím, kdo miloval a dodržoval vánoční tradice a zvyky. Společně s dětmi například zdobil stromeček nebo pomáhal s přípravami.

Velkou bolest v Simoně také vyvolávají dotazy malého Tobiase a Ninky na to, kdy přijde tatínek.„Snažím se to všechno nějak zvládat, ale děti se stále ptají, kdy přijde táta domů. Je to tak těžké,“ posteskla si maminka.

Pod stromeček by si celá rodina přála jediné, a to, aby se jim milovaný Richard vrátil domů. „Děti mu nakreslily pod stromeček i dárek, tak mu ho odneseme na hrobeček,“ dodala Simona.