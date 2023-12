Mafiánský bos v slzách: El Chapo přišel o maminku (†94)!

Pobožná, skromná a milující, tak Máriu popisovalo blízké okolí. Matka jedenácti dětí vychovala jednoho z nejvlivnějších mužů celé země. Hlava drogového kartelu Sinaloa, El Chapo alies byl v roce 2017 nezákonně vydán do USA, kde ho soud odsoudil na doživotí. Trest si odpykává ve věznici v Coloradu. Máriiným velkým přáním bylo, aby tehdejší mexický prezident zařídil El Chapovo vydání zpět do rodné země. Přála si totiž syna navštívit. Napsala proto prezidentovi dopis, ve kterém mu sdělila, že svého syna neviděla pět let a nechce zemřít, aniž by ho ještě jednou nespatřila.

K vydání El Chapa však nedošlo, proto o dva roky později v roce 2019 poprosila Mária prezidenta Andrés Manuel López Obrador, aby jí a jejím dvěma dcerám zařídil víza potřebná k cestě do USA. Žádost byla ale americkými úřady zamítnuta. Mária prý nikdy neuvěřila tomu, že by její syn byl gaunerem a veřejně odmítala, že El Chapo vedl drogový kartel.

Upřímnou soustrast El Chapovi vyjádřil i mexický prezident. „Respekt rodině. Četl jsem, že ta paní už byla dlouho nemocná. Každý člověk, který přijde o život si zaslouží úctu a také ohleduplnost ke svým rodinným příslušníkům, ke všem, kteří procházejí tímto utrpením.“