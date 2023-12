Brutální napadení seniorky v Chebu: Slovenský agresor přišel z Německa a hned útočil! Skončil ve vazbě

Kriminalisté z Chebu stále vyšetřují brutální napadení seniorky (69) v Chebu, kterou do hlavy kopl 26letý Slovák. Ten ženu bezdůvodně napadl na jedné z nejrušnějších ulic ve městě, pokusil se ji i okrást. Oběť se mu ale ubránila. Soud agresora poslal do vazby. A promluvili i svědci, kteří ženě pomáhali chvíli po činu.

K útoku došlo ve středu kolem jedné odpoledne, 26letý cizinec nejprve postávat na chodníku před jednou z kaváren a chvíli poté bezdůvodně kopl procházející seniorku (69) do hlavy. Nic netušící žena spadla do silnice, kde se ji ještě agresor pokusil okrást.

To se mu ale nepodařilo, a tak s nepořízenou utekl pryč. „Policisté se případem začali okamžitě zabývat a šestadvacetiletého muže se jim podařilo zadržet bezprostředně po útoku v nedalekém parku,“ uvedl policista Jakub Kopřiva. Muž se následně podrobil testu na alkohol i drogy s negativním výsledkem. Podle informací Blesku je ale útočník závislý na pervitinu, čemuž nasvědčují i jeho trhavé pohyby tělem.

Napadená žena skončila v nemocnici, utrpěla naštěstí jen lehká zranění. „Hrabal se jí ve věcech, hodně agresivně. V tu chvíli jsem vyběhla, ale on už byl na odchodu,“ popsala serveru CNN Prima News zaměstnankyně kavárny, před kterou došlo k útoku. „Paní jsem pomohla se zvednout a posbírat věci, vzala jsem ji dovnitř a zavolala policii,“ doplnila.

Kriminalisté muže ještě ten den obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže, za která mu v případě prokázání viny hrozí až deset let vězení. Podle televize jde o muže původem ze Slovenska, který do Chebu 6. prosince dorazil z Německa. Na seniorku měl zaútočit chvíli po příjezdu do města.

Zároveň podali návrh na vzetí do vazby, kriminalisté se totiž obávali, že by mohl z České republiky utéct případně svou trestnou činnost opakovat. Tomu soud podle informací Blesku ve čtvrtek večer vyhověl, policejní eskorta ho k soudu přivedla s pouty na rukou a pantofly na nohou.