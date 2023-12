Bývalý místostarosta Lovosic měl postřelil muže do břicha: U soudu promluvila jeho žena

Bývala místostarostkou Lovosic, vdala se a porodila dceru. Pak si ale začala se svým stranickým kolegou, Miroslavem Z. A právě on při společné hotelové akci s Vladimírou N. postřelil jejího manžela Mirka. Žena u soudu popsala, co se tehdy stalo.

V lednu 2022 si s Miroslavem Z., který kdysi také sedával v křesle zástupce starosty Lovosic, domluvila rande na hotelu ve Straškově. Schůzka probíhala bez problémů až do chvíle, kdy ji tu překvapil její manžel. „Chtěl, abych mu přišla otevřít dveře od hotelu. Pak jsme se hádali a postupně se dostali až do druhého patra k pokoji, za jehož dveřmi byl Mirek,“ popsala Vladimíra N. Následovalo bušení a kopání do dveří, které se nakonec rozrazily.

Nasupený manžel poté vběhl dovnitř. „Chvíli zápasili a pak jsem jen slyšela – on mě střelil. Zbraň jsem neviděla, výstřel jsem neslyšela,“ uvedla žena. Milenec Miroslav Z. měl svého soka střelit do břicha. Její výpověď se doposud shodovala s tou obžalovaného, soudce ale našel odlišnosti od původního popisu, který dala policistům krátce po incidentu. „Tehdy jste řekla, že jste zaslechla dunivý zvuk. Proč to dnes je jinak?“ ptal se Martin Parolek. Svědkyně odvětila, že to co řekla ve středu, je pravda.

„Dovedete si to představit, kvůli mě je jeden člověk v nemocnici a druhého možná zavřou," řekla žena s tím, že se vzpomínky na událost z konce ledna 2022 snaží vytěsnit. Jejímu milenci za pokus vraždy hrozí až 18 let vězení. Rozhodnout se má počátkem příštího roku. Po střelbě opustil zraněný muž pokoj, následně odešla jeho žena a nakonec Miroslav Z. Záchranku volala žena z auta. Soudce po výpovědi svědkyně upozornil na rozpory v její výpovědi z přípravného řízení a před soudem, ty se pak snažila vyvrátit. Několikrát zopakovala, že říká pravdu.

Znalec uvedl, že se Miroslav Z. snaží vytvářet dobrý dojem a má velmi vysokou tendenci odpovídat způsobem, který považuje za sociálně žádoucí. Bývalý místní politik před soudem vinu odmítl, věc označil za nešťastnou událost. Postřelený muž ukončil pracovní neschopnost v červnu 2022, od incidentu se léčí na psychiatrii a chodí k psycholožce, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která se rozvinula do těžkého stupně a která je v přímé souvislosti s napadením, uvedl znalec. Z posudku v oboru soudního lékařství vyplynulo, že má trvalé následky po operaci břicha po střelném poranění. Hlavní líčení bude pokračovat na začátku příštího roku.

Miroslav Z. býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji. Před lety byl odvolán z funkce místostarosty Lovosic.