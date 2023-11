Záchranáři jeli zachránit život staré paní: Šílené chování bezohledného řidiče!

V sobotu večer vyjížděli členové záchranné služby do ulice Tyršova ve Zlíně. Jelikož záchranáři hráli o čas, zastavili v jednosměrce. Před sanitkou se po chvíli začala tvořit kolona. Jakmile ale řidiči uviděli záchranáře, zvolili do cíle cestu jinudy. Ne však jeden řidič, kterého zastavení záchranářů obtěžovalo. A zatímco posádka bojovala o život staré pacientky, nedočkavý řidič na sanitku troubil a slovně napadal záchranáře, ať si vycouvají.

„Před přechodem se začala tvořit kolona, ti chytří pochopili, že by se měli otočit a jet jinudy,“ popsala na sociální síti příběh paní Patricie. Ne všichni řidiči ale chtěli hledat jinou cestu. Jeden z nich si „postavil hlavu“ a začal slovně napadat řidiče sanitky, že v jednosměrce nemají co dělat a nutil vůz k vycouvání. Na to záchranáři neměli v tu chvíli ani pomyšlení, protože hráli o cenný čas s postarší pacientkou.

„Pan řidič pěknou dávkou slov spražil i mladou doktorku, která paní umisťovala do sanitky. A vlastně i mě, když jsem se zdravotnického personálu zastala,“ vysvětlila nepochopitelné jednání nedočkavého řidiče Patricie. Šofér osobního vozu přece jen nakonec sám vycouval a naštvaně odjel pryč.

„Doufám, že si pán zbytek večera užil a stálo mu to za to,“ okomentovala jízlivě obyvatelka lhostejného řidiče. Členové zlínské záchranné služby na svých sociálních sítích poděkovali paní Patricii za zastání ve vypjaté situaci.

Dále apelovali na veřejnost, aby byla vůči sanitkám ohleduplná a pokorná. „My jsme tady proto, abychom zachraňovali lidské životy a pacientovi v co nejkratším čase poskytli přednemocniční neodkladnou péči. Při zásazích jde často o minuty a v silničním zákoně je jasně stanoveno, jak se vozidla s právem přednosti v jízdě mohou chovat a jak na to musí reagovat ostatní řidiči,“ napsali záchranáři.