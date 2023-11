Fenka Kyra na Teplicku vyčmuchala ztracenou seniorku: Stařenka spadla do rákosí

Místo toho, aby si psovod užíval zaslouženého volna, vydal se na Teplicku do akce. V jeho okolí probíhalo pátrání po 86leté seniorce. Policie díky telefonu přibližně věděla, kde by se stařenka mohla nacházet. A tak se psovod se svou fenkou Kyrou vydal pátrat. Po několika hodinách slavili úspěch, ženu se jim podařilo najít ve strouze s rákosím u rybníka.

Byla neděle kolem deváté hodiny večer a rodina z obce na Teplicku se obrátila na policii. Pohřešovala jejich příbuznou, 86letou seniorku. Když se jí dovolali, dozvěděli se od ní, že někde upadla, ale bohužel netuší kde. A tak se rozjela pátrací akce.

„Příbuzní ji hledali vlastními silami, ale vzhledem k zimě a tmě začali mít o ženu strach. Ihned se rozjela pátrací akce v terénu, který byl zúžen díky lokalizaci mobilního telefonu pohřešované. Ten se ale v průběhu pátrání vybil,“ popsala mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Do pátrání se chvíli nato zapojil i policejní psovod, který měl v tu dobu dovolenou. Osud stařenky mu nebyl lhostejný a se svou fenkou Kyrou vyrazil do akce. „A zrovna on hrál ve vypátrání zásadní roli, kdy jeho fena Kyra vyčmuchala ženu ve strouze s rákosím blízko rybníka,“ dodává mluvčí. Akce tak skončila zhruba ve tři ráno. Žena byla mimo podchlazení v pořádku.