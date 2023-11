Už žádné naháče! Polákům vadí obnažující se Češi v šatnách, prý pohoršují děti

Kuriózním problémem se zaobírá správa plaveckého bazénu Prudniku nedaleko českých hranic. Za vodními radovánkami do města hojně míří i Češi. Ti ale polské návštěvníky vystavují podle nich nepříjemným situacím, a to když při příchodu do šatny nepoužijí k převlečení do plavek speciální kabinky, ale převléknou se hned u skříněk.

Návštěvníci polského bazénu Sójka v Prudniku, který leží jen několik kilometrů od český hranic, si podle deníku Nowa Trybuna Opolska stěžují na chování Čechů. Ti mají podle vedení sportovního areálu špatný vliv na děti.

Důvodem je převlékání v šatnách. V Prudniku jsou oddělené šatny pro muže a ženy a je zvykem, že pokud se návštěvníci převlékají ze spodního prádla do plavek, dojdou si do kabinky. To ale Češi nedělají a do plavek se převléknou hned u skříněk.

„Ty stejné šatny využívají děti s rodiči nebo děti přicházející na plavecké kurzy,“ upozornila na nešvar Malgorzata Haleková-Malinowská, ředitelka prudnické sportovní agentury. Podle deníku se navíc v bazénu objevila i výzva, kde vedení sportoviště prosí výhradně Čechy o využívání převlékacích kabinek.

„U nás v Česku nikoho neuráží, že se lidé oblékají před dětmi. Nevšimla jsem si, že by se někdo tady v Prudniku ve sprše po koupání svlékal do naha. Lidé se asi stydí, ale ze zdravotních i hygienických důvodů je dobré se po koupání umýt,“ myslí si mladá žena, která bazén v Prudniku navštěvuje pravidelně.

Podle deníku Poláci zažívají i další podobně diskomfortní situace v momentech, kdy se vypraví naopak oni do českého bazénu. V obci Česká Ves se před nedávnem cizinci podivovali tomu, když otec do sprchy přivedl několikaletou dceru, ačkoliv se tam myli nazí muži. „Byla to pro mě velmi nepříjemná situace,“ ohradil se polský plavec.