Umělkyni Shani zabil a chlubil se jejím mrtvým tělem: Jejího trýznitele zlikvidovali!

Umělkyně Shani si v sobotu 7. října užívala taneční festival SuperNova v Negevské poušti nedaleko kibucu Reim. Bezstarostná zábava plná hudby a tance se změnila v horor. V brzkých ranních hodinách na festival vtrhli ozbrojenci Hamásu. Při útoku zemřely desítky nevinných lidí. Na internetu začaly kolovat záběry, na kterých několik příslušníků Hamásu odváží na korbě náklaďáku polonahou bezvládnou ženu. Jeden z nich má na videu položenou nohu přes tělo nebohé dívky a křičí: „Alláhu akbar!“ Davy lidí kolem na její tělo plivaly.

Shanu na videu poznala její vlastní matka Ricarda Louková, která doufala, že je její dcera naživu. Ovšem následně přišla zdrcující zpráva. Tělo Shani se nenašlo, nicméně 30. října našli úlomek její lebky, na základě kterého ji vyšetřovatelé identifikovali.

Nyní britský deník Daily Mail přišel se zprávou, že jeden z teroristů, který se podílel na její smrti, padl. Smrt teroristy oznámil na sociální síti X rabín Shmuley Boteach, jemuž to měla říci matka Shani. „Včera nám Ricarda Louková prozradila, řekla to tiše a s velkou důstojností, že izraelské obranné síly, zabily monstrum Hamásu, které mělo nohy přes její nahé tělo, zatímco křičel Alláhu akbar, když se promenádoval s jejím tělem,“ uvedl rabín.

Rodina se Shanou naposledy mluvila, když se snažila v autě ujet teroristům. „Řekla, právě teď odjíždíme, nebojte se. Ale teroristé čekali na silnici,“ uvedl její bratr Amit s tím, že teroristé je zastavili a zabili. Rodina navíc Shani nemůže důstojně pohřbít. „V tuto chvíli nemáme ani tělo, protože to tělo vzali a nechci myslet na to, co s ním udělali,“ uvedl zdrcený otec Nissim.

