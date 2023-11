V péči děsivé zdravotní sestry zemřeli dva lidé: Chtěla jich zabít 19!

Ke všem úmrtím došlo mezi rokem 2020 a současností. Sestra pracovala v pěti různých nemocnicích ve státě. Dotyčným poškozeným a obětem bylo od 43 do 104 let. Dle dostupných informací už v minulosti na jednom z pracovišť vzniklo podezření, že by žena mohla s některými úmrtími mít, co do činění. Pro nedostatek důkazů se Pressdeeové však nic nestalo.

Zlom přišel až v květnu 2023, kdy byla oficiálně zatčena kvůli podezření ze dvou vražd a podávání nadměrného množství inzulínu pacientům. Ve čtvrtek 2.11. Úřad generálního prokurátora Pensylvánie oznámil, že proti Pressdeeové byla vznesena další obvinění.

„Pressdeeová je obviněna z podávání nadměrného množství inzulínu pacientům, z nichž někteří byli diabetici a potřebovali inzulín, ale někteří ne,“ uvádí dále prokuratura v článku The People. Pokud si prý nebyla jistá a obávala se, že by pacient mohl přežít, dala mu další dávku inzulínu. „Preesdeeová podávala svým obětem inzulín během nočních směn, kdy bylo málo personálu. V tuto dobu ani akutní případy nevyžadovaly okamžitou hospitalizaci," doplňuje prohlášení.