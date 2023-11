Místo hlídání rizikového pacienta si sestřičky pletly copánky: Mladík se mezitím zabil

Mladík Brendan McFarlan (†20) se zabil pár dní poté, co se nechal dobrovolně hospitalizovat. Kamerové záznamy odhalily možné pochybení zdravotních sester, které chlapce nekontrolovaly tak často, jak měly. Zatímco se Brendan připravoval na sebevraždu, sestřičky si na sesterně pletly copánky a projížděly sociální sítě.

Dle dosavadních informací Brandon do léčebny The Harbour v anglickém Blackpoolu nastoupil čtyři dny před svou smrtí. Rodina mladíka včetně jeho samotného se pro hospitalizaci rozhodla na základě doporučení psychiatra, který trval na tom, aby byl Brendan co nejrychleji umístěn na bezpečné místo. Trvalo celé tři týdny, než se v nemocnici uvolnilo místo.

Protože měl za sebou mladý Brit historii sebepoškozování a příznaků paranoie, bylo nutné nad ním mít nepřetržitý dohled. Při nástupu mu byly odebrány všechny osobní věci, kterými si mohl ublížit. Přesto si však Brendan u sebe schoval jeden předmět, který později použil k sebevraždě.

Dle informací deníku Daily Mail byl mladík bez dohledu zhruba 20 minut. Později ho našli mrtvého na pokoji. Záchranáři se snažili chlapce neúspěšně resuscitovat. Jeho mozek byl ovšem kvůli nedostatku kyslíku příliš poškozen. Matka zemřelého při sledování záběrů z nemocnice zkolabovala.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.