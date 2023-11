Manželka a dva synové obviněni z nemilosrdné vraždy otce: Pobodaného ho našli v kanále!

Během rodinného odpočinku došlo k tragédii. Čtyřčlenná rodina, která zde pobývala s rodinným přítelem, se nevratně rozpadla. Po večerní hádce, která proběhla mezi manželi, David zmizel. Jeho manželka Cindy Raineyová polici nahlásila, že její choť je nezvěstný, ještě ten samý den.

„Odešel z pronajatého domu v sobotu večer, po tom co se pár dostal do konfliktu,“ oznámila zdejší policie podle článku The People.

Podezření, že by mohlo jít o něco vážnějšího, vzniklo hlavně proto, že si s sebou David nevzal mobilní telefon, brýle ani peněženku. Tato podstatná okolnost vedla kriminalisty k tomu, aby oblast pečlivě prozkoumali. Při hledání v terénu našli policisté Davidovo tělo pohozené v blízkém kanálu nacházejícím se za domem, který si rodina pronajala.

Muž měl na hrudi několik hlubokých bodných ran. Úmrtí bylo z tohoto důvodu klasifikováno jako vražda. Dva roky trvalo, než se případ pohnul a policie mohla někoho oficiálně zatknout. Momentálně má však nové důkazy, které vedou k samotným členům rodiny, manželce Cindy a jeho synům Jackovi a Baileymu. Všechny tři zatkli. Přesto doposud nezveřejnila motiv