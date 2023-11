Kauza ze znásilnění obžalovaného psychiatra: Cimický poprvé promluvil po předávkování!

Známý psychiatr a spisovatel Jan Cimický podle informací CNN Prima NEWS poprvé promluvil od chvíle, kdy byl 21. října hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích po těžké intoxikaci léky. Spekulace, zda šlo o pokus o sebevraždu, lékař čelící obžalobě ze znásilnění a vydírání uvedl na pravou míru.

„Policisté osobu, které se tato věc týkala, vyslechli a zjistili, že nešlo o žádný pokus sebevraždy ani o nic jiného, co by spadalo do kompetencí policie,“ uvedl ve středu 1. listopadu na dotaz televize mluvčí Policie ČR Hlavního města Prahy Richard Hrdina. Policie se tak dle jeho slov přestala celým incidentem zabývat.

7. listopadu má začít Obvodní soud pro Prahu 8 projednávat případ, ve kterém je Cimický obžalován ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Jak již Blesk.cz dříve informoval, advokát obžalovaného lékaře Miroslav Kučerka spolu se svým klientem požádali o odročení jednání.

„Soudu jsme poslali žádost o odročení nařízeného jednání. Je tedy v současné době na soudu, jak se k našemu návrhu postaví a zda vyhoví,“ uvedl v úterý pro ČT Kučerka. Důvodem, proč Cimický o odročení procesu žádá, je jeho hospitalizace.

Podle advokáta Jana Černého by soud žádosti o odročení mohl vyhovět, nebo tak již udělal. „Pokud by neschopnost doktora Cimického k účasti na hlavním líčení trvala příliš dlouho, tak by zřejmě předseda senátu nechal přezkoumat jeho zdravotní stav znalcem,“ vyjádřil se k případu Černý.

Na kdy by ale jednání mělo být odročeno, není zatím jasné.

Podle dřívějších informací Blesku si psychiatr sám naordinoval koktejl prášků, ve kterých figuroval známý lék proti úzkosti a depresím. Cimický osudného večera z 20. na 21. října přespával v centru duševního zdraví Modrá laguna, jehož je šéfem. V noci telefonicky upozornil pracovníka centra, že mu není dobře. Když do Cimického kanceláře přiběhla recepční Renata Tauchmanová, našla lékaře v bezvědomí a zavolala okamžitě záchrannou službu.