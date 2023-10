Zachráněna ze spárů Hamásu! Izrael vysvobodil vojačku Ori Megidišovou

V záchranné noční misi byla dle BBC osvobozena izraelskou armádou vojačka IDF. Ve svém vyjádření byla jinak armáda velmi strohá a pouze oznámila, že se dívka shledala se svou rodinou a že lékařská prohlídka dopadla dobře. K návratu jí pogratuloval premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Joav Galant podotkl, že vysvobození vojačky je důkazem smyslu izraelské pozemní operace.

Dle vyjádření v článku serveru The Sun bude IDF a ISA (izraelská bezpečnostní agentura) Izrael v těchto operacích pokračovat.

„Vojačka podstoupila zdravotní vyšetřeni a vede si dobře. Setkala se znovu se svou rodinou. IDF a ISA bude nadále dělat vše proro, aby se osvobodili další zajatci.“

Ministr obrany Joav Galant poznamenal, že záchrana vojačky je důkazem přínosu pozemní operace. "Je to další důkaz naší schopnosti dostat se k rukojmím, důležitosti pozemní operace a především našeho závazku vůči každému z rukojmích," uvedl ministr. Také podotkl, že pokračující ofenziva není snadná. "Nebude to krátká ani snadná válka, ale jsme odhodláni zvítězit za ty, kteří za to zaplatili svými životy," uvedl. "Nepřítel klade odpor, ale izraelská armáda operuje přesně a odhodlaně, ve spolupráci pozemních a vzdušných sil a s kvalitními zpravodajskými informacemi," dodal.

Ori se tak stala pátým rukojmím, který se navrátil zpátky domů. Nejméně dalších 238 lidí je stále v zajetí.

Na izraelské straně od začátku konfliktu zahynulo přes 1400 lidí, z toho drtivou většinu tvoří civilisté zabití Hamásem 7. října. Dalších asi 240 lidí palestinští ozbrojenci unesli do Pásma Gazy.

Izraelské bombardování Pásma Gazy si podle tamního ministerstva zdravotnictví vyžádalo životy více než 8300 lidí a dalších více než 110 Palestinců zahynulo při izraelských raziích na okupovaném Západním břehu Jordánu, píše agentura AP.