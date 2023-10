Zloděj se do zavíračky obchoďáků vydával za figurínu: Pak „ožil“ a kradl šperky i peníze!

Vynalézavý dvaadvacetiletý zloděj v polské Varšavě kradl v nákupních domech Westfield Arkadia a Złote Tarasy. Stoupl si do výlohy s taškou v ruce a předstíral, že je figurína. Po zavírací hodině pak vyloupil stánek se šperky. Jindy se zase najedl v baru a vyměnil si oblečení. Policie ho nakonec dopadla. Hrozí mu až desetileté vězení.

O bizarním případu informoval policejní mluvčí varšvaského obvodu Śródmieście Robert Szumiata. Uvedl, že aby unikl kamerám a ochrance, stoupl si mladík do výlohy s kabelkou v ruce a vydával se za figurínu. Nějakou dobu mu to vycházelo. V jednom případě pak po zavírací době vykradl prodejní stánek se šperky.

„Jiný den, rovněž po uzavření nákupního centra, se do sytosti najedl v jednom z barů a poté si vyměnil oblečení za nové tak, že vklouzl do obchodu pod ocelovou roletou. Pak dostal opět hlad a vrátil se do baru pro další jídlo,“ popsal mluvčí mladíkovo jednání.

Ochranka si ale nakonec vychytralého zloděje všimla a na místo přivolala policii, která ho zatkla. Ukázalo se, že kradl i v jiném obchodním centru, kde vyloupil několik pokladen. Kriminalisté muže obvinili z krádeže a vloupání. Hrozí mu až deset let vězení.