Teroristé z Hamásu zabili malou Emily (†8): Smrt byla požehnáním, řekl její otec

Emily přespávala u své kamarádky v kibucu Be'eri, který leží poblíž hranic s Gazou. V sobotu 7. října kolem sedmé hodiny ráno do kibucu, jenž byl domovem zhruba 1200 lidí, vtrhli ozbrojenci radikálního hnutí Hamás. Při útoku zemřelo nejméně sto lidí.

Teror v kibucu údajně trval kolem dvanácti hodin. Thomas Hand, otec Emily, netušil, co se s jeho dcerou stalo. Když slyšel osudné ráno výstřely, okamžitě pomyslel na svou dcerku, která byla v domě u sousedů. Nemohl se tam ale dostat. Poté, co byl evakuován izraelskou armádou, nezbývalo než čekat na zprávy o osudu malé Emily.

V rozhovoru pro americkou televizi CNN Hand uvedl, že čekal dlouhé dva dny, než se konečně dozvěděl, co se s Emily stalo. Poté, co mu řekli, že našli tělo jeho dcery, propukl v pláč a pocítil úlevu. „Řekli: Našli jsme Emily, je mrtvá. A já jen řekl: Ano! Řekl jsem ,ano‘ a usmál jsem se,“ uvedl otec. „To byla ta nejlepší možnost,“ dodal s tím, že se mohla stát rukojmím Hamásu, což je podle něj horší než smrt.

„Jestli víte něco o tom, co dělají lidem v Gaze, je to horší než smrt,“ uvedl. Podle něj by jeho dceru drželi v temné místnosti plné lidí, bez jídla a bez vody. Byla by vyděšená. „Takže smrt byla požehnáním. Absolutní požehnání,“ uzavřel.

