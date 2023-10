Policie hledá bezohledného cyklistu: Na chodníku srazil malého chlapce a ujel

Událost se stala kolem půl čtvrté odpoledne. Sražený chlapeček skončil po nehodě v nemocnici. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové cyklista oblečený v modrofialové teplákové soupravě jel na kole po chodníku, kde neměl co dělat a srazil dítě předškolního věku, které následně upadlo na zem.

„Místo toho, aby muž na kole zastavil, celou situaci řešil a poskytl dítěti pomoc, pokračoval v jízdě dál a z místa nehody ujel,“ doplnila Richterová. Cyklistu se zatím nepodařilo ztotožnit, kriminalisté se proto obrací na veřejnost s prosbou o pomoc.

„Ačkoliv kamerové záznamy nejsou nejkvalitnější, věříme, že by ho i přes to mohl někdo poznat,“ řekla mluvčí. Každý, kdo by měl o bezohledném muži nějaké informace, se může obrátit na policisty ze skupiny dopravních nehod na telefonním čísle 974 873 250 nebo na mobilním čísle 702 207 630. Využít můžete také linku tísňového volání 158.