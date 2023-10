Miroslavu před 10 lety někdo zabil a rozřezal: Vrah házel ostatky do Vltavy z mostu, nikdy ho nenašli

Před deseti lety někdo rozřezal tělo 25leté Miroslavy M. a ostatky hodil do vody. Ačkoliv na případu pracovali kriminalisté z pražských vražd, nepodařilo se jim ho vyřešit a vraha dopadnout. Části těla se podařilo najít v Malé Chuchli na okraji Prahy, policisté tehdy doufali, že někdo viděl vraha, jak hází rozřezané části ženy do vody. Nyní zkouší případ znovu oživit.

Trenér veslařského klubu ve Velké Chuchli na okraji Prahy objevil 9. října 2013 ve vodě část rozřezaného těla - konkrétně nohu. O den později byla pražská kriminálka přivolána k dalšímu nálezu, tentokrát se u Barrandovského mostu na smíchovské straně řeky Vltavy objevilo torzo těla. Ještě ten den pak nalezli pytel s další částí mrtvoly.

O další dva dny se podařilo najít další tři nálezy. Tentokrát šlo o ruku, nohu a horní část trupu. Až 26. října se podařilo objevit poslední část nohy. Hlava se ale nikdy nenašla. Ostatky byly v té době ve značném stádiu rozkladu, mohl za to zhruba měsíční pobyt ve vodě.

Vrah házel ostatky z mostu?

Šokující objev překvapil nejen kriminalisty pražské mordparty, ale také širokou veřejnost. Kdo mohl ženu brutálně zabít a rozřezat? Už tehdy policisté tušili, že jde o mimořádně nebezpečného pachatele.

Podle jejich zjištění vrah ostatky do vody pravděpodobně házel z mostu u ulice Zbraslavská a Strakonická. A to navíc v pozdních hodinách. Jindy je totiž v okolí vody, zejména na cyklostezkách, rušno a pravděpodobně by ho někdo odhalil.

Kriminalisté tehdy identitu oběti nezveřejnili, až nyní po deseti letech v rámci pomníčku. Zavražděnou je Miroslava M. (†25). „Tehdy pětadvacetiletá Miroslava M. se pohybovala v centru Prahy, zejména na Karlově náměstí a hlavním nádraží, ve společnosti bezdomovců, narkomanů a prostitutek,“ popsali detektivové.

Naposledy byla viděna 14. září 2013 v prostorech hlavního nádraží u Wilsonovy ulice. 25letá žena měla tehdy nezvykle velkou nohu, číslo boty 41.

Mají otisky

Kromě velké nohy měla mladá žena na stehnech strie, což údajně svědčilo o velkém úbytku váhy. Vysoká byla asi 169 až 175 centimetrů, neměla žádná tetování a na pravém podbřišku měla jizvu po operaci slepého střeva.

Z prstů pravé ruky se policistům podařilo sejmout otisky, ty se však tehdy a zřejmě ani dodnes nepodařilo v databázi identifikovat. Pokud by se ale podařilo pachatele dopadnout, mohl by to být jeden z hlavních důkazů.

Po deseti letech

Kriminalisté se k případu „vrací“ po deseti letech. Zveřejnili ho v rámci policejního kalendáře, který se zabývá neobjasněnými případy, takzvanými pomníčky. Pokud k případu něco víte, ozvěte se kriminalistům na lince 158.