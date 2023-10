Drama na slovenské dálnici: Muž chtěl partnerku unést do Česka, žena za jízdy vyskočila z auta!

Drama se odehrálo na dálnici D2 nedaleko slovenské obce Moravský Svätý Ján. Z auta tam během jízdy vystoupila žena, kterou měl její partner nutit, aby s ním odjela do České republiky. Ženě se podařilo utéct přes středová svodidla na druhou stranu dálnice, aby přivolala pomoc. Muž z místa ujel. Policistům se ho ale následně podařilo zadržet.

„Čtvrtečnímu incidentu na dálnici D2 ve směru do České republiky měla předcházet partnerská hádka, která měla trvat celou cestu až z okresu Komárno,“ uvedli v prohlášení na sociální síti Facebook slovenští policisté. Šestačtyřicetiletý Čech měl své partnerce bránit jít na toaletu a nutit ji, aby s ním proti její vůli odjela do Česka. Žena se podle policistů několikrát pokusila z auta vystoupit, ale marně.

Podařilo se jí to až na dálnici D2. Nedaleko obce Moravský Svätý Ján během jízdy vystoupila. Následně přeskočila středová svodidla na druhou stranu dálnice, kde se snažila přivolat pomoc. „Muž odstavil auto na krajnici a rozběhl se za ní. Po tom, jak ji doběhl, ji měl shodit na zem a strhnout kabelku s doklady a mobilem. Potom se měl vrátit do auta a pokračovat v jízdě do České republiky,“ informovali policisté s tím, že ženě pomohli svědci.

Policisté podezřelého zadrželi a obvinili. „Vyšetřovatel zároveň podal návrh jeho vazebního stíhání. Soudce se s návrhem ztotožnil a policisté ho eskortovali do vazby,“ dodali policisté. V případě prokázání viny mu hrozí odnětí svobody na tři až osm let.