Pervitin je česká kultura, šokoval vězeň: Netflix ukázal „nejdrsnější“ věznici Bory

Sedmá řada oblíbeného seriálu Nejdrsnější věznice světa (Inside World's Toughest Prisons) streamovací služby Netflix ukazuje i Věznici Plzeň, známou hlavně jako Bory. Britský novinář Raphael Rowe se nechal na týden do věznice zavřít do cely s ostatními vězni. Hlavní téma tohoto dílu? Drogy. Novinář v dokumentu Českou republiku představil jako místo s největší koncentrací omamných látek v Evropě.

Populární streamovací platforma Netflix uvedla další sérii Nejdrsnějších věznic světa. Jde už o sedmou řadu velmi oblíbeného pořadu, jehož tvůrci navětěvují věznice z celého světa, s trestanci stráví několik dní a vypráví jejich příběhy či popisují, s čím mají za mřížemi největší problém. Druhý díl nejnovější řady se věnuje i České republice, britský novinář Raphael Rowe zamířil do největší věznice v Česku – na Bory.

Hlavním tématem tohoto dílu jsou drogy, se kterými má většina odsouzených nejen v plzeňské věznici problém. Seriál ale poukázal i na něco jiného. „Je dokázáno, že nikde jinde v Evropě nemají s pervitinem větší problém. A výrobci a dealeři, kteří ho prodávají, si přijdou na slušné jmění. Zároveň jde o vysoce návykovou látku, takže narkomani jsou často schopni páchat kvůli dávce další zločiny,“ popisuje Rowe zatímco se prochází po nábřeží vedle Národního divadla.

Žádné speciální chování

Raphael Rowe si v minulosti neprávem odseděl 12 let ve vězení za vraždu a loupež, kterou nespáchal. „Jako v minulosti odsouzený na doživotí budu považován za velmi nebezpečného a podroben zvlášť invazivní prohlídce,“ popisuje. Dozorci ho proto nechali svléknout do naha, zkontrolovali mu oblečení, penis a poté ho pustili do cely s dalšími čtyřmi odsouzenci. Celu sdílel s Markem, Jakubem a Petrem.

Novinář s vězni strávil týden. Chodil na ranní nástupy, skupinové terapie, jógu a další aktivity. V jeho konkrétním křídle velké borské věznice se nacházejí hlavně ti, kteří mají nemalý problém se závislostmi na drogách. Jde i o lidi s poruchami osobnosti, kteří se zde léči. Krom toho se dbá i na velkou disciplínu. „Berou to tu dost vážně. Není to pro ně žádná hra,“ popisuje Rowe. Jiný vězeň mu vysvětloval, že se nesmí například bavit s vězni s jiných oddělení nebo mít zapnutou bundu na všechny knoflíčky. „Když to nebudeš často dodržovat a pokárají tě za to, můžeš jít i na díru,“ řekl mu spoluvězeň Petr. Tím myslel samotku, kterých je ve věznici 32 a člověk tam může strávit až 28 dní.

Drogy už na škole

Například 22letý Marek má za sebou, i přes nízký věk, velmi bohatou drogovou minulost. „Devátou třídu jsem dodělával už ve výkonu trestu, první trest jsem dostal už jako mladistvý,“ popsal Marek s tím, že poté co brány věznice opustil jako osmnáctiletý, vrátil se k tomu, co uměl. „Začal jsem zase prodávat drogy, začal jsem dělat to samý, co jsem dělal, než mě zavřeli. Na učení nebo tak jsem vůbec nemyslel,“ vypráví mladý muž.

Není ale jediný, Petr (25) si odseděl několik let za těžké ublížení na zdraví a ve vězení byl už od svých 13 do 18 let. Následně si užil rok a půl svobody a zase se dostal na 2,5 roku do vězení. Jako mladistvý se do basy dostal za časté bitky a útoky na ostatní. „Když mě pustili v osmnácti z pasťáku, tak se mi oběsil táta, začal jsem si píchat pervitin, pak jsem frajerovi zpřerážel nohy a zase mě zavřeli,“ popisoval v dokumentu. Aktuálně sedí za čtyři ublížení na zdraví.

Z podnikatele výrobcem drog

Jakub, další z odsouzenců, nebyl uživatelem drog, ale jejich výrobcem. Měl byznys na ekologickou likvidaci aut, k tomu měl povolení dovážet z ciziny různé chemikálie. „Bylo nás 24 lidí a měli jsme za dva roky udělat 105 kilo pervitinu. Já jsem dodával chemikálie a další člověk sháněl prášky,“ vypráví s tím, že všechno poté dodávali pěti vařičům drog. Za 105 kilo pervitinu by na ulici dostali 98 milionů korun.

Pervitinová kultura?

„My jsme prostě Češi a ten perník (pervitin) má nějakou kulturu. Je to smutné to takto říct, ale je to tak. To je naše kultura,“ šokoval svými slovy jeden z trestanců, který si dle svých slov „občas“ drogu dá.

Přišel pátý den a Rowe změnil stranu. Od trestanců přešel k příslušníkům Vězeňské služby. A ti mu ukázali, jak se snaží zabránit přísunu drog do věznice. Největším pomocníkem je pro ně pes vycvičený na vyhledávání drog. I přesto ale přiznávají, že se do vězení drogy dostanou. Navíc za zdmi věznice funguje i něco jako „tichá pošta“, trestanci mají z oken natažené provázky do jiných cel. Po těch si pak posílají různé předměty včetně drog.