Dcera narkobarona Prcka v dětství pobodala muže: Táta není kriminálník, šokovala prohlášením

Rosa žije v současné době v USA. Je matkou dvou dětí a vlastní síť myček aut, salonů a kaváren. Tvrdí ale, že je nejstarší nemanželskou dcerou mafiánského bose El Chapa, který si v současné době odpykává trest ve vězení s nejpřísnější ostrahou v americkém Coloradu.

Ortizová uvedla, že než byla kvůli bezpečnosti poslána do Kalifornie, prožila dětství v Mexiku. Podle Daily Star řekla, že v dětství žila s matkou a nevlastním násilnickým otcem. Toho v deseti letech pobodala a skončila v léčebně pro mladistvé v Tijuaně.

Je opravdu mafiánovou dcerou?

Po propuštění, když jí bylo patnáct let, se prý začala stýkat s otcem, El Chapem. Ten jí měl dokonce domluvit sňatek se synem jeho drogového kolegy. Oba mafiány však prý pobouřilo, když Rosa otěhotněla ještě před tím než se pár vzal.

Žena také tvrdí, že v květnu 1993 se skupina nájemných vrahů z konkurenčního kartelu Tijuana pokusila zavraždit Rosu a jejího otce. Zaměřili se ovšem na špatný vůz a zabili mexického římskokatolického biskupa Juan Jesús Posadas Ocampa a šest dalších lidí.

Po tomto incidentu údajně El Chapo poslal nemanželskou dceru do USA, aby byla v bezpečí. Krátce na to byl mafián zatčen a strávil osm let ve vězení. Rosa v roce 2016 šokovala prohlášením, že její otec „není žádný zločinec“.

Předpokládá se, že bývalý šéf kartelu Sinaloa má okolo 15 dětí. Kolem Rosy ale vyvstaly otázky, zda skutečně je jeho dcerou. Zatímco kněz z mafiánova rodného města, který se dobře zná s jeho matkou, řekl, že Rosa skutečně je dcerou narkobarona, mafiánova rodina tvrdí opak.

„Můj manžel o této ženě nikdy neslyšel, dokud mu neposlala dopisy, ve kterých tvrdila, že podle její matky je on jejím otcem,“ řekla v minulosti El Chapova třetí manželka Emma Coronelová a Rosu vyzvala, aby podstoupila test DNA.