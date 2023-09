Instruktor sebeobrany pro Blesk: Do kurzu k nám chodila i babička (79)

Nejnovější díl Insta Crime Podcastu je věnovaný především domácímu násilí, tedy násilí, se kterým se denně potýkají desítky žen, mužů i dětí různých věkových kategorií. Moderátorky Tereza a Petra se o tomto vážném tématu bavily s instruktorem moderní sebeobrany, právníkem a publicistou Pavlem Houdkem. Ten v rozhovoru zmínil, že sebeobrana by měla být úplně pro každého, jejich nejstarší účastnici bylo devětasedmdesát let.

Pavel Houdek v podcastu uvedl, že když začal sebeobranu učit, zajímal se o to, z jakého důvodu lidé kurz navštěvují. „Zejména ženy nechodily proto, že by se chtěly naučit dát dobrou ránu, většinou mi říkaly například, že dělají servírku a končí v práci pozdě a po cestě domů se bojí a necítí bezpečně,“ popsal odborník. Po těchto zjištěních usoudil, že pokud chce člověk učit sebeobranu, musí o zločinu něco vědět.

Sebeobrana je pro každého

„Sebeobrana by měla být pro lidi s handicapem, pro starší lidi i pro lidi, kteří nejsou fit. I přesto, že člověk se nikdy nenaučí kopnout, my je můžeme naučit spoustu taktik, jak poznat to hrozící nebezpečí,“ doplnil s tím, že jejich nejstarší účastnicí byla paní v seniorském věku, bylo jí sedmdesát devět let a ta nyní sebeobranu propaguje mezi seniory. Kurzy moderní sebeobrany vychází ze studií a odborných textů a měly by být skutečně pro každého. Když začal být zájem i o kurzy sebeobrany pro děti, poměrně dlouhou dobu takový kurz připravovali, aby byl pro děti vhodný.

„Věříme, že když začneme učit už děti to, jak se sexualizovanému násilí postavit, tak ho tím dokážeme snížit na minimum a na kurzy nám nebudou chodit traumatizovaní lidé.“

Díky kurzu opustila tyrana

Houdek také popsal příběh jedné účastnice kurzu, která jim napsala, že se nachází v situaci, kdy by kurz skutečně potřebovala, ale nemůže si ho dovolit. Dohodli se s ní, že zaplatí pouze minimální částku a na kurz přijde. „Za několik měsíců nám od ní přišel mail s tím, že náš kurz jí zachránil život, že v té době byla obětí domácího násilí a nevěděla si s tím rady a díky kurzu od tyrana dokázala odejít,“ vysvětlil instruktor.

Doplnil také, že velmi často, pokud domácí násilí skončí vraždou, už má pachatel za sebou nějaké kriminální jednání. Pavel Houdek prozradil, že ho velmi zarazilo způsob, jakým policie referovala o činu takzvaného bohumínského žháře, který zavraždil bývalou partnerku a deset dalších lidí. „Policejní mluvčí uvedl, že se nic takového nedalo čekat, přestože tam bylo předchozí kriminální jednání, myslím nebezpečné pronásledování. Člověk, který zabil 11 lidí, tak byl předtím odsouzen za nebezpečné pronásledování toho člověka, kterého zabil, ale nikdo to nemohl vědět?“ podivil se odborník.