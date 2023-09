Cizinec v Opatovci vjel na přejezd přímo před rychlík: Ohrozil desítky lidí a pak ujel

Pořádný hazard s lidskými životy předvedl šofér audi, který vjel v Opatovci na přejezd v době, kdy blikala červená světla. Zřejmě doufal, že stihne projet, místo toho ale spadly závory a on zůstal na přejezdu uvězněný. Rychlík s desítkami lidí na palubě zastavil pouhých 20 metrů od auta, řidič pak rychle ujel. Policie ho vypátrala až před Prahou.

V úterý vjel v Opatovci na Svitavsku řidič stříbrné audi na přejezd. Přejížděl ho totiž už ve chvíli, kdy na světlech blikala červená. Signalizaci blížícího vlaku nebral moc vážně, k jeho smůle ale spadly závory a on zůstal uvězněný na kolejích.

V podobné situaci se doporučuje dřevěné závory projet a radši je poničit, to ale řidič neudělal. „V danou dobu k přejezdu přijížděl rychlík se 150 cestujícími. Strojvedoucí vlaku naštěstí duchapřítomně zareagoval a použil tzv. rychlobrzdu, pomocí které vlak zastavil zhruba ve vzdálenosti 20 metrů před vozidlem,“ popsala mluvčí policistů Iveta Kopecká. Chvíli nato na místo přispěchala řada lidí, kteří řidiči pomohli nadzvednout závoru. On pak rychle šlápl na plyn a ujel.

Okamžitě se rozjelo pátrání, do kterého se zapojila i policie v okolních krajích. Řidič si to mezitím šinul po dálnici D11 na Prahu. „Díky tomu se policistům z dálničního oddělení Poříčany podařilo hledané vozidlo vypátrat a zastavit,“ dodala Kopecká. Třicetiletého cizince policie po domluvě se státní zástupkyní zadržela a převezla do policejní cely. Ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Hned následující den proběhl soud, odkud muž odešel s ročním zákazem řízení a desetitisícovou pokutou.