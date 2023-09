Vraždu Marie (†58) se za čtyři roky nepodařilo objasnit: Neznámý pachatel ji brutálně umlátil!

Záhadnou vraždu bezdomovkyně Marie ze Žižkova se ani po letech stále nepodařilo objasnit. Žena, do které by leckdo na první pohled neřekl, že žije na ulici, byla zabita tupým předmětem. Zatím neznámý vrah jí zasadil několik ran do hlavy. Objevili ji polonahou v křoví. Policie po letech opět zkouší případ připomenout a vyřešit.

Náhodný kolemjdoucí 25. září 2019 objevil pod mostem na Žižkově polonahé tělo zavražděné bezdomovkyně Marie (†58). Na místo se okamžitě sjela policie včetně kriminalistů z pražského 1. oddělení vražd. Už na první pohled jim bylo jasné, že se nejedná o náhodné úmrtí a mají co do činění s vrahem. Tělo ženy leželo v křoví.

Zavražděná Marie pod mostem u ulice Pod Krejcárkem přespávala zhruba rok. Ale typickou ženou bez domova nebyla. „Provedli jsme šetření k její osobě a zjistili jsme, že byla naprosto nekonfliktní, nepila alkohol a nestýkala se s jinými bezdomovci. Prostě to nesedí na typického bezdomovce,“ uvedl před lety policejní mluvčí Jan Daněk. Jiný bezdomovec ji popsal jako slušnou a hodnou ženu, která by nikomu neublížila, a to ani slovem.

Ubita do hlavy

Podle policie byla ubita dlouhým předmětem do hlavy. „Neznámý pachatel ženu napadl podlouhlým předmětem, kterým ji několikrát udeřil do hlavy,“ popisují detektivové v policejním kalendáři, jenž se věnuje výhradně neobjasněným případům vražd. Je to navíc poprvé, co policie zveřejnila příčinu smrti. Po celé čtyři roky ji policie tajila. Tehdy tuto informaci vyšetřovatelé nechtěli zveřejnit, jelikož ji věděl jen vrah a kriminalisté.

Záhadný je také motiv, který policie ani nezjistila. Loupežný být zřejmě nemohl. V horším případě šlo tedy o náhodnou vraždu.

Zavražděná měla být navíc znásilněna, to ale policie nekomentovala. Marie byla vysokoškolačkou, na ulici ji každý poznal díky velkým modrým taškám, jež měla vždy s sebou.

Neznáte vraha?

Pokud vraha někdo zná nebo má poznatky k případu, policii je může předat na lince 158.

Případ se kriminalistům z pražské mordparty za čtyři roky nepodařilo objasnit. Ten se proto, až nečekaně, objevil v policejním kalendáři. Ten se věnuje případům, které se nepodařilo objasnit. Zpravidla jde o vraždy, pokusy vražd nebo pohřešované osoby. Kauzy jsou ale zpravidla staršího data, proto vražda ze Žižkova lehce „vyčnívá“.