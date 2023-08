Kněze obvinili ze sexuálního zneužívání holčičky (12): Obhajuje se, že se zamiloval

Petr K. působil jako hlavní kněz na církevním gymnáziu v Dolním Kubíně. Právě tam si vyhlédl dvanáctiletou dívku, která se stala obětí jeho zvrácené mysli. Údajně ji nutil k orálnímu sexu a následně ji vzal ke zpovědi, protože jim to oběma bylo líto.

„Když to začalo, byla jsem v šesté třídě, celé se mi to hnusilo a přišlo mi to odporné,“ svěřila se školačka TV Markíze. Byla zmatená, nelíbilo se jí to a říká, že neví, co na „tom“ všichni mají, přičemž netušila, že je na knězově chování něco špatného.

Dívku měl Petr K. posléze vzít ke zpovědi. „Oběma nám to bylo líto,“ řekl. Muž před časem vypověděl, že se do dívky zamiloval.

Prokuratura v Dolním Kubíně nejdříve chtěla s predátorem uzavřít dohodu o vině a trestu. Spis si ale naštěstí vyžádala Generální prokuratura a žalobkyně požaduje nepodmíněný trest odnětí svobody. „V trestní věci obviněného magistra Petra K. byla podána obžaloba pro pokračující obzvláště závažný zločin sexuálního zneužívání,“ sdělila prokurátorka Alexandra Mesiarkinová pro Nový Čas.

Zvrat v případu nastal poté, co média kritizovala případ jiného kněze v Dolním Kubíně Františka Odreka. Ten u soudu za sexuální zneužívání dítěte dostal jen tříletou podmínku. Portál Plus JEDEN DEŇ informoval, že církev navíc o zneužívání celou dobu věděla, ale na policii to nikdo nenahlásil.