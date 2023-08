Vila po Aaronu Carterovi má nového majitele: Koupelnu, kde našli jeho tělo, museli vybourat

Luxusní vila byla prodána tuto středu za 765 000 dolarů, což činí zhruba 17 milionů korun, informoval Daily Mail. Dům, jehož obytná plocha čítá necelých čtyři sta metrů čtverečních, nabízí sedm ložnic, bazén s vířivkou a prostornou garáž pro čtyři auta. Aby se podařilo nemovitost úspěšně prodat, nechali realitní makléři koupelnu, v níž celebrita zemřela, kompletně předělat.

Dům se nachází v kalifornském Lancasteru a Aaron Carter jej koupil v roce 2019. Do vily se nastěhoval se svou snoubenkou Melanií Martinovou a jejich společným dítětem. O domácnost se starala jejich hospodyňka. Právě ona 5. listopadu 2022 objevila muže, jak nehybně leží na dně napuštěné vany.

Vyšetřovatelé dlouho počítali s verzí, že celebrita, omámená prášky proti úzkostem a inhalováním další návykové látky, usnula a sklouzla pod hladinu. V lednu však koroner vydal konečnou zprávu, v níž utonutí jako hlavní příčinu úmrtí vyloučil.

Rodina rovněž odmítá, že by se Carter utopil. Martinová si myslí, že za úmrtím mohla stát další osoba. Poslední konverzace, kterou vyšetřovatelé v telefonu jejího snoubence nalezli, se týkala jeho dluhů. „Policie tvrdí, že se utopil. To podle mě nedává smysl, jelikož v době úmrtí měl na sobě tričko. Proč by lezl do vany oblečený?“ sdělila médiím.

Policejní vyšetřování zpochybňuje i Carterova matka. Ta na jaře sdílela snímky z místa úmrtí, aby k případu přitáhla více pozornosti.

