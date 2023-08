Američanku pobodal zhrzený milenec: V kaluži krve k ní přišli duchové a pomohli jí zavolat pomoc

Eilish Poeová se s Jonathanem Crossleyem seznámila v létě 2020. Muž se jí nejdříve zalíbil a prožila s ním krátký románek, ale později si uvědomila, že nestojí o trvalý vztah a odmítla jej. Přestože se dívka snažila celou věc řešit na rovinu a chlapce tak co nejméně zranit, Jonathan se ale s odmítnutím nedokázal srovnat.

„Neustále mi nechával hlasové zprávy, ve kterých opakoval, že mě miluje a nenechá mě odejít,“ vzpomínala mladá učitelka v podcastu Otherworld. V pětidílné sérii vylíčila svou spirituální proměnu, na jejímž začátku stálo obří trauma.

Zhrzený muž se po měsících bezvýsledného naléhání rozhodl k nejhoršímu. Počkal, až dívka odjede do práce, aby se mohl vloupat do jejího domu. Když se večer vrátila, fyzicky ji napadl. K události mělo dojít 4. listopadu 2022, uvedl The New York Post.

„Shodil mě ze schodů a já se ošklivě praštila do zad. Poté mě chytil zezadu za vlasy a pětkrát nebo šestkrát bouchl mojí hlavou o zeď,“ popsala Poeová začátek napadení. Crossley nakonec vytáhl nůž a celkem šestnáctkrát ji bodl do krku, trupu a paží.

Násilník nechal nebohou dívku v kaluži krve a odešel. Žena se nedokázala zvednout a dlouho zírala do tmy. V jednu chvíli kolem sebe uviděla kruh lidí. Jednalo se o osoby, které během jejího života zemřely. Vedle babičky, kterou měla Eilish velice ráda, zde stály dvě kamarádky – Vicky a Jeanie.

Vicky na začátku roku 2020 spáchala sebevraždu. „Byla jsem vděčná, že ji po měsících truchlení mohu znovu vidět,“ sdílela přeživší útoku své pocity ze setkání ve zmíněném podcastu. Jeanie měla po celou dobu příjemný úsměv na tváři.

Poslední osobou v kruhu byla Alyssa Burkettová, kterou před lety zavraždil její manžel. Její duch přistoupil k Eilish a pomohl ji vstát. Přestože dívka silně krvácela, dokázala najít sílu a zavolat o pomoc.

Crossley krátce po útoku spáchal sebevraždu. Poeová musela podstoupit desítku operací. Nyní je konečně zdravá a pracuje jako učitelka na základní škole. Šestý smysl ji však neopustil. Věří, že blízká zkušenost se smrtí jí umožnila vídat mrtvé duše, které „jsou již na druhé straně řeky“.