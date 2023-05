Šílený střelec u obchoďáku zabil osm lidí včetně dětí: Odvážná prodavačka se obětovala pro ostatní!

Osm lidí přišlo v sobotu 6. května o život v nákupním centru Allen Premium Outlets ve městě Allen, které leží asi 40 kilometrů severovýchodně od města Dallas. Střelec Mauricio Garcia zastavil na místním parkovišti před obchoďákem a poté, co vystoupil z auta, spustil palbu. Zastřelil osm lidí a dalších sedm zranil, než ho zneškodnil policista, který byl zrovna poblíž.

Podrobnosti o obětech nebyly v prvních dnech k dispozici. Nejmladší z nich se stal tříletý chlapec, kterému pachatel zastřelil také oba korejsko-americké rodiče. Útok ale přežil jeho šestiletý bratr, který utrpěl zranění a zotavuje se v nemocnici.

Sestry Daniela a Sofia

Tragédie postihla i rodinu, které zemřely dvě dcery Daniela a Sofia, z nichž jedna chodila do druhé a druhá do čtvrté třídy. Ředitelka jejich školy v dopise rodičům napsala, že šlo o „nejlaskavější, nejpozornější žákyně s úsměvy, které dokázaly rozzářit každou místnost“. Matka děvčat je v nemocnici v kritickém stavu.

Dalšími oběťmi jsou 20letý hlídač Christian LaCour v obchodním centru a 26letá inženýrka Aisharya Thatinkodaová z Indie, která žila a pracovala v Texasu. „Přišla do Spojených států se snem udělat kariéru, založit rodinu, vlastnit dům a žít navždy v Dallasu,“ řekl novinářům její šéf. Osmou obětí byl 32letý muž.

Jako válečná zóna

V době, kdy se tragédie odehrála, byla na místě i Raquel Leeová. Máma dvou dětí zaparkovala krátce před masakrem před obchodem H&M. Leeová pro deník New York Post uvedla, že jí zachránila život prodavačka. „Bylo to jako válečná zóna. Bylo to děsivé a připadala jsem si jako ve snu,“ uvedla žena s tím, že prodavačka jí a dalších dvanáct lidí zavřela do malého skladu v obchodě.

V úkrytu se prý všichni snažili být zticha, aby je útočník nenašel. „Ta prodavačka nám zachránila život,“ dodala Raquel s tím, že sama masakr nepřežila. Její tělo prý viděla, když je policisté vyváděli z úkrytu ven.