Holčička přišla na svět ještě před příjezdem záchranářů: Po 5 hodinách jeli na místo kvůli porodu znovu!

Napilno měli v úterý středočeští záchranáři. Na operační středisko volal tatínek, že jeho partnerka rodí a zřejmě to nestihnou do porodnice. Na pomoc vyrazili záchranáři. Ovšem holčička měla naspěch a narodila se ještě před jejich příjezdem! Zhruba o pět hodin později se podobná situace opakovala, a to ve stejné obci.