90 let od vraždy Otýlie Vranské: Policisté prozradí jméno vraha v září!

Od vraždy Otýlie Vranské uplyne v září letošního roku devadesát let. Slovenská prostitutka byla obzvlášť brutálním způsobem zavražděna v roce 1933. Vrah její tělo rozřezal a poslal ve dvou kufrech na různá místa. Kdo Vranskou zavraždil, zůstávalo dlouhá léta záhadou. Nicméně kriminalisté a historici už prý jméno vraha znají a na smutné výročí jej hodlají odhalit!

Případ Otýlie Vranské patří mezi nejznámější a dosud nevyřešené případy české kriminalistiky. Zavražděna byla 1. září 1933. Vrah tělo slovenské prostitutky rozřezal a poslal z Prahy ve dvou kufrech na Slovensko. Jeden z kufrů v Bratislavě objevil 2. září zaměstnanec drah. V kufru našel ženskou hlavu a dolní končetiny zabalené do ložního prádla. Druhý kufr našli v Košicích. Uvnitř objevili ženský trup. V kufrech navíc byly náhodné novinové výstřižky, dámské kombiné, pánské spodní prádlo a mycí houba.

Dopisy od „Fantoma“

Fotografie ostatků se objevily v novinách s prosbou o pomoc s identifikací. Zároveň fotografie oběti, kufru a dalších nalezených předmětů byly vystaveny ve výloze policejní stanice v Bartolomějské ulici. Z případu se stala obrovská senzace a jen za první týden dostala policie stovky dopisů, které se týkaly případu. Do jedné redakce přišlo několik dopisů od tzv. „Fantoma ulice“.

Autor dopisů se podepisoval „Karel X. Y.“ a přiznával se k vraždě Vranské. Zavraždil ji údajně kvůli tomu, že se živila jako prostitutka. Kriminalisté měli několik podezřelých z vraždy. Jednou z vyšetřovacích verzí bylo, že se Vranská v Praze stýkala s rotmistrem Josefem Pěkným. Dvojice dokonce prý plánovala svatbu. Rotmistr ale na jednu schůzku přišel s milenkou Antonií Koklesovou, kvůli čemuž Vranská udělala scénu a Pěkný ji měl s milenkou zabít.

Vranská měla být i poslední noc být viděna ve společnosti kudrnatého blonďáka. Nicméně ten nebyl nikdy nalezen. Kriminalisté nenašli ani muže, který měl na nádraží přinést jeden z kufrů do vlaku.

Odhalení identity vraha?!

Devadesát let od nejznámějších pražské vraždy uplyne 1. září. A právě v září, na smutné výročí, by se veřejnost měla dozvědět identitu vraha! Kriminalisté a historici už podle informací Deníku ví, kdo vraždil. „Veřejnou prezentaci uspořádáme v září. Do té doby nebudeme nic sdělovat, abychom závěry neprozradili předčasně,“ uvedl pro výše zmíněný deník ředitel Muzea Policie České republiky Radek Galaš s tím, že významnou roli ve vyřešení případu hrály testy DNA.