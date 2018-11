Vraha Otýlie Vranské odhalí DNA: Pravdu prozradíme za dva měsíce, slibuje vyšetřovatel

Zásadní průlom ve vyšetřování 85 let staré vraždy Otýlie Vranské slibují policejní badatelé z Muzea policie České republiky. Podařilo se jim zajistit vzorky DNA příbuzných dvojice podezřelých, a teď doufají, že se jejich hypotézy potvrdí. Výsledky budou prý znát do dvou měsíců.

Už více jak rok a půl se policejní badatelé v čele s Radkem Galašem zabývají 85 let starou vraždou Otýlie Vranské. Jejího vraha se nikdy nepodařilo usvědčit, Galaš je ale přesvědčený, že jeho - nebo spíš jejich - identitu zná!

Otýlii Vranskou zavraždil a rozčtvrtil rotmistr s milenkou! Po 84 letech jsou historici přesvědčeni, že znají vraha

Pražská prostitutka Vranská se nějakou dobu stýkala s rotmistrem 5. pěšího pluku ve Štefánikových kasárnách Josefem Pěkným. Ten jí dokonce sliboval svatbu. Na jednu z domluvených schůzek ale přišel se svou milenkou Antonií Koklesovou. Vranská se v průběhu večera opila a dojela k Pěknému domů, kde mu udělala pořádnou scénu.

Pěkný ji chtěl umlčet, ale přehnal to a zabil ji. Aby neměl problémy, tělo rozřezal, uložil do kufrů a poslal vlakem na Slovensko. Při čtvrcení těla mu patrně asistovala jeho milenka. Na policii si pak navzájem dělali alibi a kvůli nezkušenosti policisty, který je vyslýchal, nebyli zadrženi.

Už loni se badatelům podařilo najít dvě žijící příbuzné podezřelých vrahů. Úkolem bylo získat jejich DNA. "Jsou to přibližně dva měsíce, co nám příbuzní možných pachatelů tyto vzorky poskytli. Nebylo to jednoduché. Pochopte, že jde o citlivou záležitost," prozradil nyní Galaš serveru iDnes.cz.

Vzorky byly odeslány na expertizu DNA - za nehty mrtvé Vranské totiž policisté tehdy našli lidské vlasy. "Odhaduji, že ho zveřejníme do dvou měsíců, a to i v případě, že expertiza k objasnění vraždy nepovede," uvedl Galaš. Podle iDnesu vzorky zkoumá nejznámější český forenzní genetik Daniel Vaněk.