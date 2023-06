Trebišov si vysloužil přezdívku „město syfilisu“: Šíření napomáhá dětská prostituce!

Autor: fik -

Trebišovská osada je dlouhodobé ohnisko syfilisu, nemoc se mezi obyvateli šíří kvůli špatným životním podmínkám i pohlavním stykem nabízeným nezletilými dívkami. Město s nemocí bojuje již jednadvacet let. Mapování, kontroly, přednášky a sexuální výchova na školách by ale podle úřadů nyní měly pomoct situaci zlepšit.

Okresní město Trebišov má více než 23 000 obyvatel; skoro pětina žije v místní osadě, která je považována za ohnisko syfilisu. Kvůli nemoci město také dostalo nelichotivou přezdívku. Podle epidemioložky z místní hygieny Lucie Demesové je nákaza nemocí v Trebišově největší na celém Slovenska.

První vlna nemoci přišla v roce 2002, druhá o osm let později a vypadá to, že situace je i po 13 letech stále dost vážná. Syfilis se může šířit kvůli špatným životním podmínkám, ve kterých obyvatelé osady žijí, i pohlavním stykem, který je v osadě za peníze nabízen hlavně nezletilými dívkami.

„O Trebišově je známo, že se chlapi chodí ku*vit. Tam jsou hlavně ty mladé okolo 13-14 let. Moc za to nechtějí a chlapům se líbí ty nezkušené,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ Andrej, otec dvou dětí, který služeb dospělých romských děvčat prý několikrát využil.



Město Trebišov zavedlo několik opatření, která by měla pomoct zamezit dalšímu masivnímu šíření nákazy. Městská policie pravidelně kontroluje lokality, kde nejčastěji dochází k poskytování placených sexuálních služeb a monitoruje rizikové chování osob v osadě i mimo ni.

Podle mluvčí radnice Martiny Mištanišové je důležitým opatřením i realizace přednášek a zlepšení sexuální výchovy na středních a základních školách, které se město snaží zajistit.

Policejní mluvčí Lenka Ivanová prozradila, že policie v Trebišově od začátku roku 2023 neeviduje případy poskytování placených sexuálních služeb osobami mladšími 18 let. „Ve 121 případech nebylo prokázáno spáchání trestného činu a trestní stíhání bylo zastaveno nebo zamítnuto,“ sdělila Lenka Ivanová deníku Plus JEDEN DEŇ.

Statistiky

Od roku 2010 až doposud se trebišovská policie zabývala celkem 162 případy trestného činu ohrožování pohlavní chorobou; ve 39 případech nebyl zjištěn konkrétní pachatel, ve 27 případech se v trestním stíhání nemohlo začít, popřípadě pokračovat z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, ve 20 případech nebyl k trestnímu stíhání dán souhlas poškozeným a v sedmi případech šlo o osoby pod 14 let.