Pátrání po ztracené ponorce s miliardáři: Sonar zachytil známky života? Bouchání v pravidelném intervalu!

Východně od amerického a kanadského pobřeží pokračuje pátrání po turistické ponorce, která se v neděli ztratila s pěti lidmi na palubě při plavbě k vraku zaoceánské lodi Titanic. Na palubě jsou známí boháči. Čas na jejich záchranu se rychle krátí, ponorka má zásoby kyslíku jen do čtvrtečního poledne. Jiskru naděje zažehla posádka jednoho z letadel nasazeného do pátrání! Na sonaru prý zaznamenali "bouchání", které se v okolí místa ztracení ozývá v pravidelných intervalech!

V úterý večer americká pobřežní stráž podle agentury Reuters oznámila, že pohřešovaná ponorka by měla mít dostatek kyslíku do čtvrtečního poledne SELČ. To ovšem za předpokladu, že se stále nachází pod hladinou a její trup je neporušený. Pokud je ovšem ponorka pod vodou, bude velmi složité ji najít a zachránit, tvrdí odborníci. Francie do oblasti vyslala svou loď, která je vybavená robotickou ponorkou.

Do pátrání je zapojena řada expertních týmů s námořní i leteckou pátrací výbavou. Ve středu ráno SELČ přišla informace, že sonar kanadského letounu zaznamenal v okolí místa, kde se ponorka Titan ozvala naposledy, možné známky života.

"Průzkumné centru v Halifaxu vyslalo do pátrání letoun P8 Poseidon se schopností podvodní detekce ze vzduchu,“ stálo podle webu Rolling Stone v emailech amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, které má web k dispozici. „P8 v okolí místa posledního signálu s ponorkou rozmístila bóje detekující zvuk. Ty zaznamenaly pravidelné bouchání v oblasti v intervalu 30 minut. O čtyři hodiny později byl nasazen další sonar a bouchání bylo stále slyšet,“ stojí podle webu v mailu.

Richard Garriot de Cayeux z mezinárodně uznávaného klubu průzkumníků a objevitelů v úterním příspěvku na sociálních sítích potvrdil, že „existuje důvod k naději“. „Věříme, že na základě údajů z terénu existuje důvod k naději, že na místě byly zaznamenány pravděpodobné známky života,“ napsal na facebooku.

Jeden z činitelů amerického ministerstva serveru Rolling Stone řekl, že panuje přesvědčení, že bouchání skutečně vycházelo z ponorky. Zároveň ale poznamenal, že situace vypadá ponuře, protože od úterý už nebylo slyšet žádné zvuky.

Na palubě je známý miliardář

Expedici s turisty a vědci organizuje soukromá společnost OceanGate Expeditions, jež v uplynulých dnech na síti Twitter psala o aktuálních misích. Firma potvrdila, že jde o její plavidlo. Na palubě je pět lidí. Mezi nimi je i britský miliardář, cestovatel a držitel několika rekordů Hamish Harding. Deníku The Sun to potvrdil jeho nevlastní syn.

Harding před cestou o expedici informoval své sledující na sociálních sítích. Na výlet se evidentně těšil. „Otevřelo se příznivé okno a zítra se pokusím o ponor,“ psal nadšený dobrodruh na instagramu v souvislosti se zlepšením počasí. Harding už má za sebou cestu do nejhlubšího místa na planetě, Mariánského příkopu.

„V týmu na ponorce je několik legendárních průzkumníků, z nichž někteří mají za sebou více než 30 ponorů k RMS Titanic od 80. let minulého století,“ doplnil v příspěvku Harding.

Britského miliardáře na palubě ponorky doprovázeli zkušený námořník a expert na Titanic Paul-Henry Nargeolet, šéf společnosti OceanGate Expeditions Stockton Rush a jeden z nejbohatších Pákistánců Shahzada Dawood se synem.

Ponorka s turisty se ztratila v oblasti vzdálené stovky kilometrů od nejbližší pevniny, kterou je pobřeží kanadské provincie Nový Foundland. Vrak Titanicu se tam nachází v hloubce kolem 3800 metrů a ponorka s názvem Titan do míst dorazila v neděli odpoledne místního času. Ve 21:13 (v noci na pondělí SELČ) byla nahlášena jako pohřešovaná.

Rozsáhlá pátrací akce

Podle kanadské zpravodajské společnosti CBC pátrací akce pokračovala i v noci na úterý. Účastní se jí mimo jiné výzkumný ledoborec Polar Prince, který Titan na jeho cestě doprovázel. Zástupce americké pobřežní stráž dnes v rozhovoru s televizí CNN řekl, že pátrání se rozšiřuje na nové podmořské zóny.

Francouzský výzkumný ústav pro využívání moří (Ifremer) vyslal do oblasti loď Atalante, která je vybavená robotickou ponorkou pro průzkum ve velké hloubce. Plavidlo by mělo na místo pátrání dorazit ve středu večer SELČ. Ponorka poté zahájí sestup k vraku, uvedl podle AFP francouzský vládní tajemník pro moře.

Čas se krátí

Podle pondělních vyjádření měla ponorka v neděli ráno na začátku své plavby zásoby kyslíku na 96 hodin, tedy zhruba do čtvrtečního poledne. „S každou další minutou narůstá pro posádku Titanu nebezpečí,“ napsala agentura AP.

Těžce dostupná oblast

„Je to těžko dostupná oblast, a vést pátrání v takto těžko dostupné oblasti je výzva,“ řekl novinářům mluvčí americké pobřežní stráže John Mauger. Pokud se ponorku podaří najít pod vodou, budou se podle něj muset do případné snahy vylovit ji zapojit další složky.

Odborník na podmořskou plavbu působící na londýnské univerzitě University College London řekl BBC, že pokud je Titan hlouběji než 200 metrů pod hladinou, pak existuje jen malý počet plavidel, která by posádce mohla přijít na pomoc. „Stroje určené pro podmořské záchranné akce námořnictva rozhodně nemohou jít ani zdaleka tak hluboko, jako je Titanic,“ řekl profesor Alistair Greig.

Prognóza není dobrá

V rozhovoru zmínil i možnost, že ponorku potkaly problémy s pohonem nebo s komunikačními systémy, přičemž nyní „se pohupuje na hladině a čeká, až bude zachráněna“. Pokud ovšem došlo k narušení jejího trupu a následnému úniku vzduchu, „pak prognóza není dobrá“, řekl Greig.

Námořní experti tvrdí, že trosky jsou v takové pozici, že půjde o „obtížnou“ záchrannou misi. „Je to velmi znepokojující. Ponorka se mohla zaklesnout do trosek Titaniku, zatím nevíme,“ uvedli podle britského deníku Daily Mail.

„Snažíme se všemi způsoby pracovat na tom, abychom posádku dostali zpět do bezpečí. Veškeré naše úsilí teď věnujeme pasažérům ponorky a jejich rodinám,“ sdělila BBC firma OceanGate Expeditions.

Britský kontradmirál ve výslužbě Chris Parry varoval, že pátrání po turistické ponorce bude velmi obtížné. „Mořské dno je zvlněné. Samotný Titanic leží v příkopu. Kolem je spousta trosek,“ popsal Parry podmínky stanici Sky News.

Legendární britský parník Titanic, tehdy největší loď své doby, se potopil následkem srážky s ledovcem při plavbě z britského Southamptonu do amerického New Yorku v roce 1912. Na palubě bylo tehdy přes 2200 pasažérů, o život jich při neštěstí přišlo přes 1500. Vrak Titaniku objevila americko-francouzská expedice v roce 1985.