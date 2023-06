V Litvínově havaroval autobus: Deset zraněných!

V Janově, místní části Litvínova na Mostecku, v pátek odpoledne havaroval autobus. Vážně zraněného malého chlapce převezl vrtulník do ústeckého traumacentra, dalších sedm lidí s lehkým zraněním převezly sanitky do mostecké nemocnice. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.