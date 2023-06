Štír

Zamyslete se nad tím, co děláte ve svém životě špatně. Přestáváte mít nad sebou kontrolu, a to vám nepřinese nic dobrého. Měli byste zpomalit a ujasnit si, co od života vlastně očekáváte. Díky tomu nenarazíte na úplné dno a nezpůsobíte si úraz.