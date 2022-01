„Ještě, že je zima. Být to v létě, kdy bývá hřiště plné maminek s drobotinou, bude na hrací ploše stát pomník,“ uvedli lidé, kteří nehodu sledovali z oken. Dvě děti, které v tu chvíli na hřišti byly, naštěstí vyvázly jen s pořádným šokem.

Muž zřejmě nezvládl řízení v křižovatce. „Vyprostili ho hasiči a do sanitky odešel po svých. Jak se to stalo, těžko říct. Vypadalo to na nové auto. Je na totálku,“ sdělil Lukáš Carbol, jehož žena s dětmi na místo přišla chvíli po nehodě.

Řítil se, skákal i letěl

Když se senior řítil na hřiště, dokázal přeskočit vysoký obrubník, profičet křovím, trefit stromy, zdemolovat herní prvky a zabrzdit až mezi jehličnatým porostem.

Podle policejní mluvčí Kateřiny Kubzové se senior jedoucí po ulici Elišky Krásnohorské a odbočení na ulici Puškinovou plně nevěnoval řízení. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní,“ dodala Kubzová.

VIDEO: Auto v Hlučíně před časem málem na přechodu smetlo tři děti.

Video Auto v Hlučíně málem na přechodu smetlo tři děti