Tisícihlavá spanilá jízda za Anetku (†18): Policejní opatření i příliš malá smuteční síň!

Smuteční spanilá jízda, zastávka na místě tragické nehody a pohřeb. Do pětitisícového města Skuteč zavítá v pátek na tisíc motorkářů. Nezastaví je ani nepříznivé počasí, chtějí se naposledy rozloučit s mladou motorkářkou Anetou, která zemřela při srážce s dodávkou.

Ve Skutči by se mělo v pátek konat poslední rozloučení s osmnáctiletou motorkářkou Anetou. Dívka měla menší motocykl, na kterém za dva roky najezdila 8000 kilometrů, pak dostala silnější Yamahu. Její otec, který je motorkář, s ní chtěl nejdřív jízdu trénovat. Ve středu středoškolačka bez jeho vědomí odjela z jedné obce u Skutče do školy do Pardubic.

Motorku nedobrzdila, když před ní pomalu jela auta a zezadu narazila do auta, vyletěla ze sedla motorky a střetla se s protijedoucí dodávkou. I přes okamžitou resuscitaci a nasazení záchranných složek na místě zemřela.

Malá smuteční síň

Na pohřeb by mělo podle posledních informací dorazit až tisícovka motorkářů. Anetčin tatínek, si totiž přál, aby jeho dcera při své poslední cestě uslyšela zvuky motorů, které tak milovala. Zřejmě ale nečekal, že se strhne tak obrovská vlna solidarity a sjedou se jezdci z celé republiky. Kromě samotné smuteční akce se bude konat i spanilá jízda a zastávka na místě tragické nehody.

Do smuteční se ale síně se vejdou pouhé dvě stovky lidí. Pokud by skutečně dorazila celá tisícovka, 800 lidí by zůstalo venku. A tak se zřejmě celá smuteční událost bude přenášet i živě. „Každopádně ale budeme vysílat přenos online, kameru ve smuteční síni vzadu máme - zabírá rakev a řečníka,“ popsal pro Deník majitel pohřebního ústavu Josef Cemper.

Celá akce je navíc organizačně náročná. Otec Ivo proto prosí o pomoc. „Chtěl bych požádat, zejména místní nebo z blízkého okolí, zda by byli ochotni v pátek zhruba od 9:00 do 12:00 pomoct s pořadatelskou službou, hlavně kvůli organizaci parkování a navádění motorkářů. Potřebovali bychom tak do 10 dobrovolníků, kteří by nám v tomto pomohli,“ napsal na facebooku.

Zákaz jízdy do centra

S obrovským nájezdem nepočítali ani zástupci Skutče. „Očekává se velký nápor nejen motorkářů,“ informuje město. A proto společně s městskou policí připravili speciální opatření. „Velmi si vážíme i Vaší soudržnosti. Nicméně Skuteč je malé město a okolí smuteční síně není dispozičně řešeno na avizované množství vozidel. Z toho důvodu Vás pokorně žádám, abyste mimo jiné i zvážili Vaši účast na tomto pietním aktu,“ popisuje na webu vrchní strážník městské policie Tomáš Brokl. Na akci by měla dohlížet i státní policie.

Všechny účastníky zejména prosí o to, aby nezajížděli do centra. „Parkujte vaše vozidla výhradně na parkovištích a odstavných plochách,“ dodává. Na přiložené mapě je vidět, kde všude se dá parkovat. Vyhrazeno je k tomu několik velkých ploch.

Město objednalo mobilní záchody, v případě potřeby otevře koupaliště, kde by si účastníci před cestou zpět mohli odpočinout. „Organizátorů je asi víc, snažili jsme se to ladit, aby v tom byl systém. Hlavní průvod bude zřejmě od Chrudimi. Odstavná místa pro motorky budou kolem hřbitova, pokud je budou dávat jinam, městská policie dávat pokuty nebude, jde nám o to, aby pieta měla hladký průběh, aby bezpečně přijeli a odjeli,“ řekl ČTK starosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti).