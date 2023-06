Sestra Petra Č. (†46) o jeho smrti na Novém Zélandu: Puklo mi srdce, umřela jsem s ním!

Jednou málem přišel o život, zachraňovali ho vrtulníkem, i přesto se ale český turista Petr Č. (†46) znovu vydal na náročnou cestu napříč Novým Zélandem. A to se mu s nejvyšší pravěpodobností stalo osudným. Petrova tragická smrt zasáhla jeho sestru Kláru, která na něj s láskou vzpomíná.

Petr Č. na Nový Zéland přijel 24. března. Měl před sebou několikaměsíční náročnou cestu z jižního cípu země až na severní konec. Chtěl zdolat zhruba tři tisíce kilometrů dlouhou trekovou trasu Te Ararora, která je známá svou krásou i obrovskou náročností.

Petr dopředu počítal s tím, že by ho po cestě mohly potkat potíže, pořídil si proto speciální GPS zařízení. V případě jeho aktivace by záchranné složky věděly, kde přesně se turista v nesnázích nachází, a tak by rapidně vzrostla šance na jeho záchranu.

V době, kdy se na cestu vydal, panovalo na Novém Zélandu nepříznivé počasí, Petrovi komplikovaly cestu rozvodněné toky, které nebylo bezpečné přecházet. I přesto se o to pokusil a málem u toho přišel o život.

„Dostal jsem se do místa, kde jsem se snažil slézt k vodě, byl jsem sedm metrů nad vodou. Pak mi ujely nohy tak, že jsem visel ve vzduchu,“ popsal později na sociální síti dramatické momenty. Na poslední chvíli se chytil stromečku, který ho udržel. Do řeky mu ale spadl batoh se všemi věcmi, zůstal mu jen telefon a peněženka.

Nakonec došlo i k aktivaci GPS lokátoru, za chvíli tak pro Petra přiletěl vrtulník a záchranáři mu pomohli. I přes tuto otřesnou zkušenost a ztrátu všech věcí se Petr na cestu vrátil, což se mu zřejmě stalo osudným.

Od začátku cesty na svém facebooku popisoval zážitky, co ho čeká dál, i jak na tom je psychicky. Na začátku května se po absolvování 1000 kilometrů cesty ale definitivně odmlčel. Po skoro 14 dnech pátrání byl podle místní policie nalezen mrtvý. Jak zemřel, není jasné.

Umřela jsem s ním!

Smrt Petra Č. těžce nese jeho sestra Klára, která o něm sdílela emotivní text na sociální síti. „Měsíc květen má být krásný. Minulý týden jsem musela nechat odejít svou psí lásku Charlika, dnes jsem se dozvěděla, že můj bráška je po smrti. Srdce mi puklo, umřela jsem s ním,“ napsala 17. května.

Upřímnou soustrast jí vyjádřila řada jejích přátel a známých. „Odešla krásná lidská bytost s krásným, čistým srdcem. Bylo mi ctí tě poznat. Snad ten nahoře ví, co dělá a ty jsi na druhém břehu šťastný. Ta bolest v nás všech, co tě znali, zůstane,“ napsala Alena. „Myslím na tebe bráško můj, moc nám chybíš,“ připomněla Klára bolestnou ztrátu znovu na začátku června.