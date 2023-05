Český cirkus na Slovensku někdo zapálil?! Kamion hořel pár metrů od karavanů

„Nepochopíme, že v dnešní moderní době se najdou taková individua, která chtějí takto škodit,“ popisují zástupci českého cirkusu na facebooku. Seno naložené na přívěsu kamionu začalo hořet kolem páté hodiny ráno na Slovensku v Prešově.

Přitom jim ještě o pár hodin dříve publikum uprostřed cirkusového stanu tleskalo za jejich vystoupení.

Kamion stál jen několik metrů od karavanů, kde všichni cirkusáci spali. Nikdo z nich netušil, že vedle nich hoří. „Shořelo nejen auto, ale i generátor nutný k provozu cirkusu, kde není možné připojení elektrické sítě,“ dodávají. Bylo navíc velkým štěstím, že v kamionu zrovna nepřespával hadí muž, ten se před týdnem přesunul do karavanu.

Požár se hasičům podařilo zdolat až po dlouhých třech hodinách. Cirkus Francesko Jung má dlouhou tradici, která sahá až do 19. století. Mezi herci jsou nejen Češi, ale i Němci nebo Litevčané. „Bylo to určitě úmyslně zapálené. Seno bylo naložené ve výšce na návěsu, v úrovni, kde byl generátor,“ dodala pro Plus JEDEN DEŇ ředitelka Daniela Pflegerová. Škoda je kolem 800 tisíc korun.