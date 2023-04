Detaily hrůzné smrti bývalého dýdžeje Petera (†47): Bratr (51) do něj kopal a mlátil ho pěstmi!

Rozsudek si v pondělí 3. března vyslechl u soudu Ján P. (51). Za zabití vlastního bratra Petera P. (†47) ho soud poslal na osm let za mříže. V soudní síni zazněly detaily smrti bývalého dýdžeje. Ján měl po hádce do svého bratra strčit a ten se při pádu udeřil o práh balkonových dveří. Kopal do něj a bil pěstmi. Následně ho uložil do postele, ani mu neposkytl první pomoc.