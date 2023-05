Svědek masakru v nákupním centru v Texasu: Zastřelená dívka neměla obličej!

Při střelbě v texaském nákupním centru ve městě Allen, které leží asi 40 kilometrů severovýchodně od Dallasu, zemřelo v sobotu devět lidí včetně útočníka. Nejméně sedm dalších lidí utrpělo zranění, tři z nich jsou v kritickém stavu. Svědek Steven Spainhouer médiím popsal, jak to místě masakru vypadalo, a přiznal, že vzpomínky na tento den z mysli nikdy nevymaže.

V nákupním centru v americkém městě Allen, které leží přibližně čtyřicet kilometrů severovýchodně od Dallasu, vystoupil v sobotu odpoledne útočník ze stříbrného sedanu a začal pálit na kolemjdoucí. „Šel po chodníku a najednou střílel ze zbraně,“ popsal televizní stanici WFAA TV jeden ze svědků.

Identita všech obětí není známa, ale už teď je bohužel zřejmé, že mezi mrtvými jsou i děti. Americkým médiím se svěřil Steven Spainhouer, který jako první spěchal zraněným a umírajícím na pomoc.

Následky do konce života

„První dívka, ke které jsem šel, byla pokrčená u křoví a zakrývala si hlavu. Snažil jsem se jí nahmatat pulz, posunul jsem ji a viděl jsem, že nemá obličej,“ komentoval muž hrůzný nález první oběti. Zatímco on bojoval o život postřelených lidí, někteří kolemjdoucí si natáčeli místo činu na video na sociální sítě.

Za pár chvil našel Američan další dítě, které přežilo jen díky tomu, že ho vlastním tělem kryla jeho matka. Ta střelbu podle americké televize CBS nepřežila. „Když jsem matku převalil, dítě se dostalo ven. Zeptal jsem se ho, jestli je v pořádku, a on křičel, že je maminka zraněná. Byl potřísněn krví od hlavy až k patě, vypadal jako by ho někdo polil krví,“ řekl svědek.

„Je to těžké, když vidíte rodinu, která nakupuje, baví se a najednou je vymazána z povrchu Země, protože někdo se zbraní v ruce chce radikálně řešit svoje problémy,“ vyjádřil se k masakru Spainhouer. Dle jeho slov ho bude to, čeho se stal svědkem, pronásledovat do po zbytek jeho života.

Masové střelby v USA jsou stále častější

Děsivý incident měla podle AP zaznamenat i palubní kamera. Na nahrávce je během pár desítek vteřin slyšet přibližně tři desítky výstřelů. Střelbu nepřežilo osm osob, sedm dalších lidí utrpělo zranění, tři z nich jsou v kritickém stavu. Pachatele zastřelila policie. Jeho motiv není zatím znám. Strážci zákona ho identifikovali jako 33letého Mauricia Garciu. Podle agentury AP nyní prověřuje, jestli nebyl pravicovým extremistou.

Agentura Reuters uvedla, že případy masové střelby se v USA staly běžnými. Jen od začátku letošního roku jich bylo 199, což je nejvíce za stejné období od roku 2016.