Krásná influencerka čelí obvinění z vraždy: Měla zosnovat smrt milence své matky!

Soud v anglickém Leicesteru rozplétá případ vraždy dvou přátel Mohammada Hashima Ijazuddina a Sawiba Hussaina, kteří zemřeli v únoru roku 2022 na silnici A46. Oba dva zahynuli při dopravní nehodě poté, co jejich auto ve velké rychlosti narazilo do stromu. Po nárazu začalo hořet.

Na první pohled by se zdálo, že šlo o tragickou nehodu, nicméně těsně před smrtí ještě Hussain vytočil tísňovou linku. „Sledují mě dvě vozidla,“ uvedl podle informací britského deníku The Guardian do telefonu. „Mají na hlavě kukly. Snaží se mě vytlačit ze silnice. Snaží se mě zabít. Umřu,“ dodal prý.

Poté, co policisté zkontrolovali kamerové záběry, zjistili, že Ijazudina a Hussaina pronásledovala auta Audi TT a Seat Leone. Majitelkou Seatu Leone byla prý Natasha Akhtarová a v Audi TT údajně seděla Mahek Bukhariová se svou matkou Ansreen Bukhariovou. Žalobce Collingwood Thopson u soudu uvedl, že vyšetřování policistů odhalilo „příběh lásky, posedlosti, vydírání a nakonec chladnokrevné vraždy.“

Ansreen a Hussein podle informací deníku BBC spolu udržovali milostný vztah, a to dlouhé tři roky. Nicméně Ansreen nakonec vztah ukončila, což mladší muž nenesl příliš dobře. Rozhodl se svou bývalou milenku vydírat. Chtěl od ní víc než 79 tisíc Kč. Tvrdil, že takovou sumu za ni v průběhu jejich vztahu utratil, navíc vyhrožoval, že o jejich vztahu řekne jejímu manželovi a zveřejní intimní fotografie a videa.

Ansreen se nakonec svěřila své dceři Mahek a společně údajně zosnovali vraždu. Podle obžaloby právě influencerka, která měla na TikToku 230 tisíc sledujících, zlanařila do jejich vražedného spiknutí další lidi, kteří se nyní rovněž zpovídají před soudem.