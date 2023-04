Patricia (50) a výbuch v továrně na čokoládu: Před uhořením ji zachránil pád do kádě se sladkou pochoutkou!

Myslela si, že je to její konec. Tak popsala Patricia Borgesová chvíle poté, co v továrně na čokoládu R. M. Palmer v americkém městě West Reading došlo k explozi. Tragédie se odehrála v pátek 24. března. Padesátiletá Patricia byla zrovna na směně.

Zápach plynu

Zhruba kolem půl páté odpoledne prý ucítila zápach zemního plynu. Zápach byl natolik silný, že se jí až udělalo špatně. Rozhodla se proto se svými kolegy zajít za vedoucím směny. Zeptali se ho, co hodlají dělat a zdali bude nutná evakuace. Ten je ale poslal zpátky do práce. Zhruba o třicet minut později došlo k explozi.

Pád do čokolády

Patricia, která zrovna stála na žebříku, spadla na zem. Všude kolem ní se ozýval křik a šlehaly plameny. Oheň se rychle přiblížil i k ní a začala hořet její pravá ruka. „Když jsem začala hořet, myslela jsem, že je to můj konec,“ uvedla pro The Associated Press s tím, že začala utíkat a v tu chvíli se s ní propadla podlaha a spadla do kádě s tekutou čokoládou v suterénu továrny. Tekutá čokoláda uhasila plameny, ale při pádu si podle jejích slov zlomila klíční kost a paty. V tu chvíli se suterén začal plnit vodou z hasičských hadic. Patricia proto seskočila z kádě do vody a čekala na záchranu.

Hodiny čekání

„Prosím, prosím, pomozte, prosím,“ křičela prý z plných plic celé hodiny, ale dlouhých devět hodin nikdo nepřicházel. „Chtěla jsem jen odtamtud vypadnout,“ uvedla, že až v nočních hodinách uviděla světlo, a tak znovu začala volat o pomoc. Našli ji záchranářští psi. Patricia se zotavuje ze zranění v nemocnici, která se nachází v blízkosti továrny.