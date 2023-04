Řidič (†57) náklaďáku prorazil zábradlí a sjel z Vesteckého mostu do Vltavy: Pomohla by svodidla?

Přes Vltavu vede mezi Davlí a Kamýkem šest mostů, z toho na pouhých dvou jsou zábrany silnější než obyčejné zábradlí. Svodidla přitom podle dopravního experta Romana Budského mohou zabránit tragédii. Dokázala by to i v případě tragické smrti řidiče nákladního vozidla, který v pondělí na mostě u Svatého Jana prorazil zábradlí, sjel do řeky a zemřel?

Řidič s náklaďákem sjel v pondělí ráno z Vesteckého mostu do Vltavy. Po volném pádu z jedenácti metrů a následném nárazu do dna řeky skončil šofér uvnitř kabiny zaklíněný. Zatím není jasné, co nehodě předcházelo, ani jak přesně 57letý muž zemřel. Hasiči ho z šestimetrové hloubky vytáhli až po několika hodinách. Zdemolovaný automobil se podařilo z vody vyprostit po devíti hodinách.

Video Vytažený nákladní vůz, který sjel z mostu do slapské přehrady - Blesk David Malík Video se připravuje ...

Po nehodě bylo vidět, že zábradlí pro nákladní vůz nepředstavovalo žádnou větší překážku. Náklaďák z šestimetrové hloubky museli vytáhnout hasiči společně se dvěma velkými odtahovými vozy. V záloze pak byl i hasičský vyprošťovací tank.

Pomohou svodidla?

Blesk.cz oslovil dopravního experta z Platformy VIZE 0 Romana Budského. „Svodidla by kamion, který by jel třeba ze zatáčky pod úhlem 90°, nepodržela a prorazil by je stejně jako zábradlí. Pokud by jel ale rovně nebo mírně z boku a jen do nich lehce narazil, možná by ho vrátila zpět na silnici,“ uvedl k pondělní nehodě Budský.

Podle Budského by svodidla byla rozhodně bezpečnější než zábradlí a pokud by na Vesteckém mostě byla, náklaďák by se teoreticky mohl udržet na silnici, i když by na svodidla působil mnohem větší silou než osobní automobil. Ze směru od Příbrami, kudy řidič se sklápěčkou jel, je totiž silnice rovná.

„Osobní automobil by udržela, ale zase by záleželo na rychlosti a úhlu,“ řekl Budský s tím, že by se mělo zapracovat hlavně na povrchu silnice. „Pokud byla silnice mokrá nebo namrzlá, pomohl by možná drsnější povrch asfaltu. Stálo by za to, se na takovou věc podívat,“ doplnil expert.

Nevejdou se

Pro Blesk.cz se k situaci vyjádřilo i Ministerstvo dopravy, podle kterého jde o historický most s nízkou vytížeností. „Intenzita těžkých nákladních vozidel je 500 voz./24 hodin obousměrně. Šířkové parametry mostu zde bohužel neumožňují osadit svodidlo, aniž by zároveň nedošlo k výraznému snížení bezpečnosti pohybu chodců, kterých se zde pohybuje nemálo,“ popsal mluvčí František Jemelka.

Most je podle něj postavený kvalitně a stále v dobré kondici. Zásadní rekonstrukce, nebo rozšíření silnice, prý není potřeba. „Pokud by se jednalo o dnes nově navrhovaný most nebo most zásadněji rekonstruovaný, bude již vybaven svodidly,“ dodal Jemelka.

Šest mostů, na čtyřech jen zábradlí

Přes řeku Vltavu se tyčí od Davle až do Kamýku nad Vltavou šest mostů. Na čtyřech z nich, v Davli, Slapech, u Cholína a právě u Vestce, je pouze zábradlí. Na zbylých dvou, ve Štěchovicích a Kamýku nad Vltavou, jsou silné betonové zábrany. Na tom Kamýckém je vysoká ocelová konstrukce.