Kamion sjel na Příbramsku z mostu do Vltavy: Řidič zemřel!

Řidič nákladního auta sjel v pondělí dopoledne po nárazu do svodidel na mostě u obce Svatý Jan na Příbramsku do Vltavy. Na místě zasahují potápěči a hasiči, řidič zůstal zaklíněný v kabině pod hladinou. Na mostě je zaveden kyvadlový provoz. Šofér nehodu nepřežil.

K mostu přes Vltavou nedaleko obce Hřiměždice vyjelo několik jednotek hasičů, záchranáři a policisté. Z Prahy vystartoval i vrtulník Letecké služby Policie s hasiči na palubě.

„Máme to hlášené kolem 9:15, na místě jsou hasiči a potápěči, řidič nákladního auta zatím z neznámé příčiny naboural do svodidel, prorazil je a spadl z mostu do Vltavy,“ řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Policisté dodali, že řidič zemřel. „Řidič je bez známek života, nikdo další v autě nebyl, auto je zhruba v šesti metrech, řešíme, jak ho dostat ven," dodal Truxa.

„Řidič je zaklíněný pod hladinou v kabině auta,“ uvedl pro ČTK mluvčí hasičů Jan Sýkora. Hasiči se podle něj snaží zabránit úniku pohonných hmot do vody. Podle informací Blesku na místě zasahují i potápěči pražských hasičů.

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové byly na místě tři posádky, dvě záchranářské a jedna lékařská. „Na místě nyní zůstává jedna posádka,“ řekla ČTK Nováková.