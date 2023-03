Policie zabavila lamborghini za miliony: Vnitro ho teď prodává v aukci

Naposledy policií zabavený supersport za miliony skočil v jejich rukou. Udělali si z něj policejní stíhačku. Tentokrát ale policie a vnitro další sporťák pouští do světa. Za necelých pět milionů budou dražit Lamborghini Huracan. Kromě pár škrábanců je to hotová leštěnka.

Není tomu tak dávno, co se policie chlubila tím, že si ze zabaveného auta udělala svůj vlastní speciál. Tehdy šlo o Ferrari 458 Italia, které bylo zadrženo v rámci trestné činnosti. Luxusní bourák přelepili do vlastních barev, nasadili na něj majáky a zapojili do služby.

A policie zabavila další takový drahý bourák. Tentokrát jde podle Ministerstva vnitra o Lamborghini Huracan EVO, 5,2 litru obsah, desetiválec a něco kolem 600 koní. A samozřejmě předokolka. „Policie ČR ho zajistila v trestním řízení a nyní je v nabídce Centra zajištěných aktiv MV. A právě zítra (v pátek, pozn. red.) začíná desetidenní aukce, po které bude mít nového majitele,“ popsalo ministerstvo. Do služeb policie ale nepůjde.

Auto bylo zaregistrováno před třemi lety a od té doby najezdilo pouhých 15 730 tisíc kilometrů. Jeho maximální rychlost je 325 kilometrů v hodině, kromě pár škrábanců, ošoupané sedačky a poškrábaného světla je jinak jako nové. A celé ve slušivě žluté barvě. Pochází zřejmě z hospodářské trestné činnosti.

A cena? 4 984 000 korun. „Peníze, které z jeho prodeje takto získáme, pak půjdou na odškodnění obětí trestných činů,“ dodali. Blesk oslovil také ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), ten ale odpověděl, že je vázán mlčenlivostí podle trestního řádu a k zabavenému autu se vyjádřit nemohou.