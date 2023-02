Podnikatel Ivan při nehodě zabil tři lidi: Řítil jsem se, ani nevím kam!

Během pátečního dopoledne došlo v centru slovenských Košic k dopravní nehodě. Při té úspěšný podnikatel Ivan M. (43) usmrtil tři osoby. Podle slovenských médií řidič nedodržel stanovenou rychlost. Policie muže vzala do vazby a v případě prokázání viny může od soudu odejít s trestem odnětí svobody až na osm let. Za své jednání se řidič rodinám omluvil dopisem, který adresoval tamním médiím.

Obyvatelé Košic se stále vzpamatovávají z tragické dopravní nehody, která se odehrála v pátek dopoledne v ulici Gorkého nedaleko kruhového objezdu. Krátce po půl jedenácté jel úspěšný podnikatel Ivan M. (43) ve svém voze značky BMW X5 směrem na Štefánikovu ulici. Zcela nepochopitelně ale přejel přes plnou čáru do protisměru a čelně se srazil s vozem Škoda Fabia.

Peter M. (†64), který seděl za volantem, byl na místě mrtvý. „Stála jsem na zastávce. Viděla jsem, jak řidič nabral tu škodovku. Muži v ní jen klesla ruka. To byl poslední pohyb, co jsem viděla,“ pospala pro Nový Čas děsivý moment svědkyně Alena.

Zesnulý řidič si užíval první rok důchodu po těžké práci v železárnách. Vracel se domů z nedalekého autoservisu, kam jel na opravdu s vozem manželky Gabriely. S ní a dcerou měl onen den oslavit jejich svátek a narozeniny.

Namísto oslav vystrojí pohřeb

Podnikatel, který je podle informací TV JOJ jednatelem košické realitní kanceláře, se s vozem řítil dál a na nedalekém přechodu pro chodce srazil několik osob. I přes okamžitou pomoc kolemjdoucích na místě vyhasl i život Soni A. (†59), která přecházela silnici.

„Byli jsme manželé 30 let. Zhroutil se mi svět. Byla celá dolámaná, jen hlava zůstala nepoškozená. Hrudní koš, páteř, to všechno měla, chudák, dolámané. Zůstal po ní jen roztrhaný kabát,“ sdělil v slzách Vladimír, životní partner jedné z usmrcených žen. Osudný víkend chtěli manželé společně oslavit dceřin červený diplom. Namísto oslav je však čeká vystrojení pohřbu.

Obviněný je ve vazbě

Třetí obětí se stala sedmašedesátiletá žena, která podobně jako Soňa přecházela v osudnou chvíli přechod. „Po převozu do nemocnice zraněním i přes enormní snahu lékařů podlehla i druhá chodkyně. Celkem tedy na následky dopravní nehody zemřely tři osoby,“ uvedla košická krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová.

Košický okresní soud vyhověl návrhu vzetí muže do vyšetřovací vazby, aby nedošlo k pokračování v trestné činnosti.

Řítil jsem se, ani nevím kam!

Jednou z hlavních příčin dopravní nehody bylo podle policejní mluvčí nerespektování povolené rychlosti. Podle TV Markíza měl řidič BMW v době jízdy utrpět epileptický záchvat, to se ale nepodařilo potvrdit.

Třiačtyřicetiletý Ivan M. zaslal redakci Plus JEDEN DEŇ zprávu, ve které se za své jednání omlouvá. „S hlubokým zármutkem a žalem se touto cestou chci upřímně omluvit rodinám, kterým jsem svým jednáním způsobil nesmírný žal a zármutek, který prožívají. Je mi nesmírně líto, že vůbec došlo k této tragické nehodě. Ztratil jsem paměť a řítil jsem se ani nevím kam,“ uvedl v emailu jednatel realitní kanceláře.

V případě prokázání viny hrozí muži trest ve výši čtyř až osm let. Pokud by ale došlo k překvalifikování, mohl by muž za mřížemi strávit mnohem delší dobu.