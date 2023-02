Podvody, násilí a obchod se zlatem: Britský gangster byl bohatší než královna!

Policie jeho neprávem nabyté bohatství odhaduje v přepočtu na neuvěřitelných osm miliard korun. Kdo byl John Palmer (†64) přezdívaný jako „zlatý prst“? BBC nedávno o úspěšném podvodníkovi uvedla nový seriál s názvem Introducing Gangster: The Story of John Palmer. Jeho tvůrci chtějí uvést na pravou míru všechny mýty, které se kolem miliardářova života v průběhu let objevily.